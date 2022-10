«Don Pasquale»: Donizetti à notre porte

L’Opéra de Québec met à l’affiche samedi, et pour quatre représentations, Don Pasquale, opéra bouffe en trois actes de Donizetti. Proposition originale : le spectacle de Jean-Sébastien Ouellette plongera les spectateurs dans une banlieue québécoise à l’époque d’Expo 67.

Si vous voulez vivre une expérience immersive à l’Opéra de Québec, ressortez, messieurs, vos pantalons aux pattes d’éléphant et, mesdames, vos minijupes. Ainsi était la mode en 1967. La direction de l’Opéra ne précise toutefois pas si elle remboursera le Cold FX à ses spectatrices court vêtues lorsqu’elle invite « le public à venir assister aux représentations en adoptant un look des années soixante afin de vivre une expérience totale et ludique ».

L’idée de demander aux spectateurs d’arborer un look d’époque est cependant dans la droite ligne de l’esprit joyeux animant le metteur en scène Jean-Sébastien Ouellette, qui semble avoir pris un plaisir fou à se pencher sur le bijou de Donizetti.

Trois pièces maîtresses

L’histoire est vieille comme la comédie à l’opéra, à partir du moment où ce genre est parvenu à se détacher des sujets mythologiques. Un barbon convoite une jouvencelle, la poursuit de ses assiduités, mais se fait avoir par la rouée jeune fille et se résigne, plutôt de bon coeur, à la voir aux bras d’un amant plus jeune.

Don Pasquale, de Donizetti (1842), est quasiment le dernier représentant de l’opera buffa italien, genre qui brillera une ultime fois dans le chant du cygne de Verdi, Falstaff, en 1893. La partition de Donizetti est, avec Le barbier de Séville de Rossini et Falstaff, l’un des trois chefs-d’oeuvre du genre.

Don Pasquale, riche bourgeois vaincu par une jeune femme rusée, est le décalque du personnage de Pantalone dans la commedia dell’arte. Le Pantalone traditionnel est un vieux marchand, souvent riche et estimé, qui, malgré son âge, est capable de faire des avances amoureuses à des jeunes filles, le ressort comique étant que ces avances n’aboutissent jamais de manière positive. La commedia dell’arte inventa également le personnage du docteur, qui se mêle de tout. Celui de Don Pasquale se nomme Malatesta (mal de tête). Il manigance le faux mariage de Pasquale avec Norina, prétendante d’Ernesto, le neveu de Don Pasquale, que ce dernier refuse de lui accorder.

Norina reprend fortement le personnage de la domestique rusée Columbina, idéalement représentée à l’opéra dans La servante maîtresse de Pergolese. Dans le cas qui nous occupe, le docteur Malatesta occasionnera bien des céphalées à Don Pasquale, puisque Norina, une fois mariée, se transformera selon ses plans en une véritable mégère mettant la maison de Pasquale sens dessus dessous. Tout se réglera in fine : ce mariage étant bidon, Norina et Ernesto pourront convoler en justes noces avec la bénédiction « sonnante et trébuchante » de l’oncle dupé mais attendri.

Besoin d’émancipation

« À la lecture du livret, j’ai vu que Norina était une femme en avance sur son époque. C’est une femme qui prend en main son destin, une femme déterminée et lumineuse qui ne se laisse pas mener par son mari. Bien sûr, c’est une machination, mais elle a le courage d’aller au bout pour que son amour fleurisse », souligne Jean-Sébastien Ouellette, qui note que, dans les oeuvres de ce type, c’est en général le jeune amoureux qui est à la manoeuvre.

Même s’il s’agit de sa première mise en scène pour un grand opéra, Jean-Sébastien Ouellette, professeur de théâtre au Conservatoire d’art dramatique, est aguerri à l’exercice. Il connaît bien le chant pour avoir été, pendant 10 ans, professeur d’interprétation à la Faculté de musique de l’Université Laval, où il a monté des mises en scène avec les étudiants.

« Quand je me suis penché sur Don Pasquale, je l’ai regardé avec une certaine distance. Il faut trouver le meilleur moyen de raconter l’histoire afin qu’elle soit drôle. J’ai voulu rapprocher cela de nous de manière ludique. J’ai trouvé que les années 1960, et notamment l’année 1967 au Québec, avec l’Expo, les Beatles qui chantaient All You Need Is Love, c’était une période charnière, aussi pour les femmes et la société québécoise, où les jeunes étaient les plus nombreux et décidaient que la société allait être différente. La jeunesse avait alors un goût de liberté face à des vieux qui ne voulaient pas que le monde change. Ce combat entre l’ancien temps et le nouveau monde fait aussi écho à notre époque. »

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Le défi de toute transposition est la logique et la crédibilité. « C’est bien pour cela que je ne voulais pas replacer l’action à une période trop contemporaine, car je trouvais qu’on perdrait alors le côté commedia dell’arte, précise M. Ouellette. Avec les téléphones cellulaires, on a les moyens d’avoir plus d’informations rapidement. Par contre, en 1967, malgré le téléphone, on pouvait encore avoir des difficultés à se joindre. Quand on appelait et que personne n’était à la maison, on tombait dans le vide. Donc, cela reste crédible qu’Ernesto ne soit pas au courant de la machination, parce que le docteur a oublié de l’avertir. Tout était donc plausible dans le cadre des ressorts dramatiques mis par le librettiste [Giovanni Ruffini] dans l’opéra. »

L’idée a stimulé Jean-Sébastien Ouellette à plus d’un titre : « Ce qui me touche aussi, c’est que beaucoup de spectateurs vont reconnaître leur propre jeunesse. Ce sera donc agréable sur le plan émotionnel, et l’esthétisme de cette époque est très beau. »

Le laitier et l’infirmière

Une fois son parti pris trouvé, on sent que Jean-Sébastien Ouellette, qui voulait que « ce soit agréable à regarder », a poussé le raisonnement à fond. Problème : Donizetti impose une unité de lieu, la maison de Don Pasquale. « J’ai voulu m’amuser un peu avec les lieux. Qui dit années 1960 dit banlieues, qui dit banlieues dit bungalows, et qui dit bungalows dit voitures. Donc, en creusant tranquillement, on a une banlieue italienne en Amérique du Nord. Les membres du choeur sont des habitants de la banlieue, des voisins et des amis. Or, à l’époque, chaque corps de métier avait son costume. On a donc un laitier, un facteur, un chef de gare, des infirmières. »

Comme si cela ne suffisait pas, le metteur en scène s’est demandé pourquoi Don Pasquale avait envie de se marier si prestement. « Je me suis dit qu’il aurait eu un petit accident lui faisant voir la vie différemment. Don Pasquale se dirait : “Il ne me reste plus tellement de temps à vivre, il faut que j’en profite à plein.” Cela m’a amené à commencer l’acte I à l’hôpital, où Don Pasquale regarde sa montre et se demande pourquoi le docteur n’est pas là pour lui donner son congé… »

En « décloisonnant » l’opéra, Jean-Sébastien Ouellette cherche à « faire un peu un film » sur scène. « Si on faisait un film sur Don Pasquale, on ne le tournerait pas uniquement dans sa maison ! » dit-il avec raison. Mais « pour le décor, nous ne pouvions pas reconstruire un lieu chaque fois, d’où l’utilisation de projections ». Par contre, pour les costumes, l’équipe a soigné les détails : « Nous nous sommes amusés, par exemple, à chercher comment une infirmière était habillée en 1967. »

Il en est allé de même pour les meubles et les accessoires, au point que Jean-Sébastien Ouellette est devenu un adepte de la plateforme Kijiji. « Tout cela remonte à près de 60 ans, mais il y avait des choses d’époque bien conservées qui pouvaient être dénichées. Nous sommes allés un peu partout pour avoir le vrai mobilier, le vrai costume. »

Le concepteur du spectacle, qui sera redonné mardi, jeudi et samedi prochains, a réponse à tout. Quand on se demande comment il a géré la réplique « Ordonnez que l’on attelle immédiatement les chevaux » à la première scène de l’acte III, il est heureux de dévoiler que « les chevaux, ce sera une Mustang » !

Jean-Sébastien Ouellette n’oublie pas l’essentiel : « L’important, c’est la musique, le chant. Les chanteurs sont extraordinaires, mais mon travail, ce n’est pas la trame sonore, c’est le visuel. » Après avoir amadoué les chanteurs avec son concept, il a construit une maquette dans laquelle il fait évoluer des personnages Playmobil. « J’ai des enfants, qui sont rendus plus vieux mais qui avaient cela. Chaque interprète a sa petite figurine. Les chanteurs s’amusent avec moi et j’ai fait le travail de mise en place avec ça. »

Décidément, le concept d’opéra bouffe a rarement été décliné tous azimuts avec autant de joie de vivre.

Don Pasquale Opéra de Gaetano Donizetti (1842) sur un livret de Giovanni Ruffini, avec Olivier Déjean (Don Pasquale), Hugo Laporte (Malatesta), Patrick Kabongo (Ernesto), Anne-Catherine Gillet (Norina), Michel Desbiens (le notaire), le Choeur de l’Opéra de Québec, l’Orchestre symphonique de Québec, Laurent Campellone. Mise en scène : Jean-Sébastien Ouellette. Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec les 22, 25, 27 et 29 octobre.