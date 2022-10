«Échapper à la nuit» : sur la (fausse) piste des Soeurs Boulay

Échapper à la nuit est étonnamment doux, avec un ton apaisé même, considérant ce que les musiciennes ont vécu depuis la sortie de leur précédent album il y a trois ans. Projetées au-devant de la vague #MoiAussi, qui a balayé le milieu culturel québécois en juillet 2020, les soeurs Boulay avaient promptement annoncé vouloir rompre leurs liens d’affaires avec leur maison de disques, Dare to Care, dont la direction et un de ses artistes étaient visés par des allégations d’inconduite. Entre cela et la furie engendrée par les réseaux sociaux, les Boulay auraient eu raison de chanter leur colère et leur indignation, qui ne se lisent pas davantage qu’elles ne s’entendent sur cet album moelleux tourné vers la pop.

« Tout ça est derrière nous », confie aujourd’hui Stéphanie. Cet été 2020 fut difficilement vécu, « très déroutant », notamment à travers le lucide constat qu’elles ont été victimes, mais aussi tacitement complices, de ce qui se tramait en coulisses, une idée exprimée avec nuance dans le texte de la chanson T’as gardé le silence.

« Derrière l’envie d’aborder le sujet, on avait ce désir de changer notre point de vue, explique Stéphanie. Car rapidement, on a été très radicales dans ce mouvement parce qu’on ressentait le besoin de pointer du doigt. On était fâchées, tranchées dans nos propos, intransigeantes, sans nuances. Les méchants dans un camp, les gentils dans l’autre. [Avec la chanson T’as gardé le silence], on voulait juste avoir un peu de compassion et de bienveillance envers tout le monde. »

La tempête passée, « il nous a fallu nous raccrocher à ce qui nous plaît encore, ce qu’il y a de beau dans ce métier qu’on a choisi et qu’on veut faire toute notre vie ». Mélanie poursuit : « Ça fait longtemps qu’on se questionne sur plusieurs aspects de ce métier ; tout le côté showbiz, pour nous, ce n’est pas… » La phrase restera en suspens, mais on a bien compris l’idée qui traverse d’ailleurs les rimes de Je vais te faire danser : « Je ne te dirai pas / Que les honneurs et les éclats sont si peu pour moi / Que parfois quand on m’aime, ça fait ni chaud ni froid. »

Le thème du revers de la célébrité a été chanté ailleurs, récemment par Lana del Rey, Lorde ou encore Billie Eilish, influence avouée des soeurs en ce qui concerne aussi la couleur plus synthétique de certaines chansons de l’album, comme Les lumières dans le ciel. « Billie Eilish a cette chanson où elle dit quelque chose comme : “C’est drôle comme les seules personnes qui m’aiment sont celles qui ne me connaissent pas.” » Mélanie sursaute : « Mon Dieu ! Ouch ! » Stéphanie continue : « Ça m’avait frappée : elle a 18 ans et se donne le droit de dire ça ; ça veut dire que je peux dire aussi bien des affaires. On est toujours sur la fine ligne entre ce qu’on veut dire et ce qu’on veut garder pour nous — jusqu’à quel point on se dévoile, jusqu’à quel point notre vécu nous sert à écrire des “tounes” ? »

Le piège

Le premier extrait d’Échapper à la nuit s’intitule Je vais te faire danser, un titre qui rappelle que Mélanie et Stéphanie sont aussi capables d’autodérision. Car, disons-le franchement, s’il y a bien une chose que leurs chansons ne nous donnent pas envie de faire, c’est bien danser.

« C’est exactement ça ! » s’exclament-elles en choeur, troublant momentanément la quiétude du café où elles nous avaient donné rendez-vous. « C’est aussi pour ça qu’on l’a mise au début de l’album », souligne Stéphanie, qui parle ici d’un « effet Écoute pas ça », en référence à la chanson titre de l’album de Jean-Pierre Ferland (1995). « J’aime ça, on dirait, mener les gens en bateau, un peu, en faisant une petite blague. C’est comme lancer les gens sur une fausse route pour les capturer ailleurs. »

Mélanie poursuit : « On a beaucoup reçu ces dernières années ce commentaire disant qu’on est tout le temps en train de chialer. Lorsqu’on s’ouvre sur des choses personnelles et “vulnérabilisantes”, on est perçues comme déprimantes, mais d’un autre côté, les gens nous aiment parce qu’on est authentiques et vraies. Qu’est-ce que vous voulez, au juste ? C’est un peu ce que dit la chanson : “OK, tu ne veux pas entendre la vérité, alors on va te faire danser.’’ » Elles y arrivent presque, mais seulement sur la chanson Les lumières dans le ciel, la plus pop et moderne, celle qui scelle, en quelque sorte, la collaboration avec le réalisateur Connor Seidel, celui qui a copiloté le virage esthétique, de chanson folk à pop plus sophistiquée, amorcé sur le précédent album. La rythmique est soutenue, limite dance, dans l’air du temps, et qu’est-ce qu’on entend là dans le refrain ? Un vocodeur pour trafiquer vos voix ? « Ouais… on est allées là ! » s’étonne encore Stéphanie. « Il y en a parfois chez Bon Iver, et sur le dernier album de Pomme aussi. C’était ça aussi, notre buzz, ajouter des éléments sonores qu’on n’avait jamais osé intégrer avant », comme ce synthé en intro de la solennelle T’as gardé le silence.

Pour nous rassembler

« On veut donner envie aux gens de chanter en choeur et de se rassembler à nouveau, souligne Stéphanie. Avant, ce désir passait beaucoup par nos guitares, leur côté convivial. [Sur le nouvel album], l’esthétique sonore est plus léchée, sophistiquée. Curieusement, on nous faisait remarquer qu’en parallèle, on n’est jamais allées autant au coeur des sujets, en nommant les choses, sans détour, sans métaphores. Inconsciemment, on voulait être plus honnête que jamais dans nos chansons, mais en enjolivant la musique. »

Le personnel et le vulnérabilisant reviennent au galop dans cet album qui raconte en filigrane ce qu’ont vécu Mélanie et Stéphanie depuis La mort des étoiles, paru à l’automne 2019, donc peu avant le début de la pandémie. Laquelle n’est jamais évoquée dans leurs nouvelles chansons, Stéphanie admettant en avoir soupé du sujet qui les a forcées à annuler la moitié des dates de spectacles prévues de leur dernière tournée.

« La pandémie, ça m’a glissé sur le dos comme l’eau sur les plumes d’un canard », avoue Mélanie, qui a donné deux fois naissance depuis. « On a vécu tellement de bouleversements dans nos vies que la pandémie est passée au second plan » Stéphanie, qui, elle, a accouché d’un nouveau récit, L’animal, paru chez Québec Amérique, affirme même que ça lui a fait du bien « de [se] cacher la face. Je suis allée me réfugier à la campagne — je devais y rester à temps partiel, j’ai fini par y déménager. J’ai “reconnecté” avec la nature, ça a été ça, ma pandémie ».

« On n’a jamais eu des vies aussi différentes l’une de l’autre », confie Stéphanie, sous le regard approbateur de Mélanie. La première vit aujourd’hui à la campagne avec son conjoint et les enfants de celui-ci, en garde partagée, la seconde en banlieue avec les deux enfants qu’elle a eus durant la pandémie, une situation qui lui a inspiré le texte de Pas sa mère, sur le thème délicat et peu abordé (en chanson comme ailleurs) de la « belle-parentalité ».

Échapperà la nuit Les soeurs Boulay, Simone Records