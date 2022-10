Un hommage sobre et digne à Boris Brott

Dans le feu du bouleversement lié à la disparition accidentelle de Boris Brott, en avril dernier, son orchestre lui avait rendu hommage lors d’un concert au ton parfois surprenant dirigé par Matthias Maute. Plusieurs mois après, la formule présentée mardi était plus calme et sobre.

Au moment de sa mort, début avril, Boris Brott avait déjà largement dessiné les contours de la saison 2022-2023 de son Orchestre classique de Montréal. C’est à ce titre que l’on entendait par exemple, ce mardi, le guitariste d’origine palestinienne Tariq Harb dans le Concierto del Sur du Mexicain Manuel Ponce. S’il n’avait pas prévu programmer une oeuvre de son père Alexander, il l’aurait sans doute fait ; c’était monnaie courante. Reste à savoir si le pensum de la Vision astrale entendue hier soir était une sorte de baroud d’honneur avant l’inévitable passage de témoin artistique.

Mais l’important n’était pas qu’il y eut ou non 10 minutes d’Alexander Brott au programme. C’était assez logique pour un concert intitulé « Boris : sa vie en musique ». L’important, mardi, était la forme et l’arche.

Émotion palpable

La forme, c’était la présentation à la fois des oeuvres et de la vie de Boris Brott par Sylvia L’Écuyer d’une manière on ne peut plus parfaite : avec tact et sobriété, la où souvent tout ce qui était lié à Boris était forcément ampoulé et plus grand que nature. En faisant les choses simplement, avec des mots justes au lieu d’accumuler prétentions et superlatifs déplacés, Sylvia L’Écuyer a compris que l’on touche bien davantage au coeur et au but.

L’arche fut très simple. Pour débuter, une prière musicale : le Kol Nidrei de Bruch — ou, du moins, une adaptation — interprété avec une intense plénitude sonore et recueillement par Stéphane Tétreault, très juste de son et d’esprit. Pour finir, West Side Story avec pour dernier air Somewhere par Elizabeth Polese et Antonio Figueroa : « Quelque part un endroit pour nous. La paix, le calme et l’air libre nous attendent. […] Nous trouverons une nouvelle façon de vivre, nous trouverons une façon de pardonner. » (on rappellera pour le contexte de Boris Brott a été renversé par un chauffard qui a commis un délit de fuite). À l’issue de ces deux pièces, la légitime émotion de certains musiciens était palpable.

Les jolies mélodies de Tomson Highway, le concerto de Ponce avec une guitare trop amplifiée, l’oeuvre de Brott père, le fait qu’Antonio Figueroa n’était pas dans son jour le plus reluisant, que West Side Story n’est pas orchestré pour cordes et percussions, et que le Kol Nidrei entendu était un arrangement ne sont pas les faits majeurs de la soirée, dirigée avec abnégation par Geneviève Leclair émule de Boris Brott. On reverra avec plaisir Tariq Harb, excellent guitariste.

Boris : sa vie en musique Bruch : Kol Nidrei (arrangement) : Highway : The Post Mistress (3 airs). Ponce : Concierto del Sur. A. Brott : 3rd Astral Vision. Bernstein : West Side Story (extraits, arr.). Elizabeth Polese (soprano), Antonio Figueroa (ténor), Tariq Harb (guitare), Stéphane Tétreault (violoncelle), Orchestre classique de Montréal, Geneviève Leclair. Salle Pierre-Mercure, mardi 18 octobre 2022.