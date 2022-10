L’étoile de la chanson créole Mikaben n’est plus

Surnommé Mikaben ou simplement Mika, l’auteur-compositeur-interprète haïtien Michael Benjamin s’est effondré sur une scène pendant un concert samedi soir, à Paris, où son décès a été confirmé peu après. Considéré comme l’un des plus importants compositeurs et interprètes de sa génération, Mikaben, 41 ans, comptait plus de vingt ans de carrière marqués par quatre albums solos, de fructueuses collaborations avec les collègues de la scène kompa et de grandes chansons telles qu’Ayiti se.

« Haïti est une terre de paysans / Ce sont les petits commerçants qui descendent / Se battre pour la vie chère / Haïti c’est les enfants qui rêvent d’un bel avenir », chante Mikaben (en créole dans le texte) sur la poignante Ayiti se (« Haïti est ») parue en 2012, une des chansons les plus chéries par la nation haïtienne, à nouveau plongée dans le deuil.

Fils de Lionel Benjamin dit « Père Noël », figure populaire de la chanson créole depuis plus de 40 ans, Mika est né à Port-au-Prince en 1981 et a fait ses études secondaires à Montréal. Le jeune Benjamin a commencé sa carrière musicale en solo dans les années 1990 avant de former l’orchestre Krezi Mizik au milieu des années 2000, une brève parenthèse kompa dans sa trajectoire musicale nourrie d’influences folk, reggae et chanson pop. Mika se distinguait par sa polyvalence, sa plume qu’il mettait volontiers au service des autres (dont Kaï, CaRiMi, T-Vice et Wesli), sa voix ambrée et son inaltérable sourire.

« C’était le type le plus sympathique, le plus avenant, dans l’industrie musicale haïtienne, il n’avait jamais la grosse tête », se rappelle Ralph Boncy, journaliste, critique et spécialiste de la scène musicale créole. « Il est arrivé sur la scène comme une bouffée de fraîcheur, avec sa petite guitare et ses petites chansons toutes simples qui parlaient au public. »

Le musicien est décédé lors d’un événement qui aurait dû marquer de manière positive l’histoire de la musique d’Haïti : l’un des plus populaires orchestres kompa des dernières décennies, CaRiMi, s’était reformé spécialement pour accomplir ce qui n’avait jamais été réussi auparavant, soit remplir un aréna avec plus de 10 000 fans, à Paris, et célébrer la musique haïtienne. L’événement se tenait samedi soir au Accor Arena ; après avoir été invité sur scène par le groupe, Mikaben a interprété trois chansons, drapeau haïtien autour du cou, pour ensuite s’écrouler.

De nombreuses personnalités ont réagi au cours des dernières heures pour rendre hommage au musicien. L’animateur télé et radio Carel Pedre l’a qualifié d’un « des artistes les plus talentueux de sa génération », sentiment partagé par le rappeur Wyclef Jean, dans ses propos recueillis par le Miami Herald. La cheffe du Parti libéral du Québec Dominique Anglade a offert sur Twitter ses condoléances à la famille en soulignant que Mika « a donné de grands moments à la musique ».

Le compositeur et DJ Michael Brun a tweeté : « Sa présence sur scène était magnétique. Il a apporté tant d’amour et de passion à son art et se souciait profondément de sa famille, de ses amis et d’Haïti ». Toujours sur Twitter, le premier ministre Ariel Henry a réagi : « Je suis bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin « Mikaben ». C’est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s’éteindre ».