Le Molinari: foi et expertise

C’est dans une salle du Conservatoire comble que le Quatuor Molinari a fêté son 25e anniversaire avec des compositeurs « pas reconnus pour leur musique festive » comme l’a souligné avec esprit Olga Ranzenhofer, 1er violon et fondatrice de l’ensemble. Le menu n’en était pas moins d’une haute qualité et remarquablement servi.

Dans sa récente entrevue au Devoir, Olga Ranzenhofer avait bien raison de déclarer : « Nous n’avons jamais aussi bien joué, aussi bien sonné. La cohésion, le son, l’ambiance tout est au meilleur niveau. » À vrai dire, le spectacle a quelque chose de cocasse. Pierre-Alain Bouvrette au violoncelle mène sa barque implacablement, mais presque impassiblement, pendant que ses trois partenaires en arrivent à se déchaîner comme des beaux diables. Mais à juste raison et bon escient, car l’Agitato du 2e Quatuor de Schnittke doit probablement être l’une de choses les plus difficiles de tout le répertoire et la symbiose des deux violons et de l’alto est nécessaire pour traduire cette exaspération dans la douleur ultime.

Censurer Schnittke ?

Quelle actualité que ce quatuor sauvage, hanté par la mort et quelle ironie quand on pense qu’il y a quelque mois, à Montréal, des Ukrainiens pensaient encore qu’il était intelligent de vouloir censurer Schnittke (oui, censurer Schnittke !), alors qu‘à travers le temps ce génie maudit parle d’eux et de leur sort actuel dans une telle oeuvre, comme dans celle alors jouée par Daniil Trifonov. Les Molinari qui ont tant foi en cette musique, y ont presque tout réussi, sauf quelque peu la transition vers la fin éthérée et évanescente, qui, elle, en soi, était extraordinaire.

L’inachevé Quatuor n° 4 de Penderecki n’est en l’état pas un chef-d’oeuvre. Il n’a pas été développé, l’Andante initial est une portion congrue avant un Vivo qui débouche heureusement sur une efficace mélodie folklorique. Par contre, la seconde partie tenait du bijou de bout en bout, avec le 1er Quatuor de Ligeti où un compositeur moins expérimental que sa réputation prend la suite de Bartók dans une oeuvre à épisodes et surtout avec les 6 Moments de Kurtág.

Placée en début de seconde partie, cette suite de six pièces brèves mais essentielles, sans une note, sans une sonorité, sans une nuance déplacées fut renversante d’intelligence et de sensibilité, par ailleurs parfaitement décrite dans la notice. Kurtág a composé ici des « haïkus sonores » mais en allant au coeur de l’essence musicale. Tout est juste ; des références musicales aux moyens d’expression et, forts de leur expertise, les Molinari ont rendu cela avec une finesse parfaite.

Les 25 ans du Molinari

Penderecki : Quatuor n° 4. Schnittke : Quatuor n° 2. Kurtág : Six moments musicaux op. 44. Ligeti : Quatuor n° 1. Quatuor Molinari. Salle de concert du Conservatoire de Montréal, le 14 octobre.