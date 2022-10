Les concerts de cette semaine à Montréal servaient à l’OSM et Rafael Payare de rodage pour une tournée européenne (Zagreb, Budapest, Vienne, Bruxelles, Londres). Le programme de jeudi substituait aux Préludes de Liszt Elysium de Samy Moussa, oeuvre créée par le Philharmonique de Vienne à la Sagrada Familia de Barcelone, présentait le soliste Víkingur Ólafsson et culminait avec la 10e Symphonie de Chostakovitch. Cette dernière confirme les impressions de la 2e Symphonie de Mahler et du Songe d’une nuit d’été : il se passe quelque chose de très positif à l’OSM.

C’était un petit rêve caché lorsque les profils de Rafael Payare et Alain Altinoglu étaient apparus dans la course à la succession de Kent Nagano. Si le choix se portait sur l’un de ces deux chefs et qu’il parvenait à imprimer à l’OSM son approche ardente de la musique, c’est Montréal au complet qui en sortirait vainqueur.

On y va tout droit : Rafael et Yannick sont dans un même bateau. On peut dès lors légitimement s’attendre à voir quelqu’un au sud analyser notre vie musicale en concluant : « Montreal, the hottest symphonic city in North America ». Ça ne va pas tarder.

Chostakovitch en sanatorium

Voilà donc ce qui va se passer si la tendance se maintient et que l’exaltation musicale entendue dans la 2e Symphonie de Mahler et la 10e de Chostakovitch perdure à ce niveau. De ce point de vue, c’est un OSM très affûté qui part en Europe. C’est aussi un orchestre qui porte déjà les premiers signes d’une prometteuse « griffe Payare » : le pupitre de cors, le premier que le chef a renouvelé, est enfin glorieux et digne d’un grand orchestre (quelle sonorité dans le 3e mouvement de Chostakovitch, quel solo de la 1re corniste dans Ravel !) et tout l’équilibre des cuivres est plus juste et fondu, alors que certains pupitres (bassons, incroyables dans Chostakovitch, jeudi) n’ont jamais aussi bien joué. Même le tam-tam a l’air de sonner profond en respirant (et Dieu sait qu’on en a entendu du tam-tam biscornu à l’OSM, dans Ma mère l’Oye ou la Pathétique) !

L’interprétation de la 10e Symphonie de Chostakovitch de Payare repose sur deux choses importantes : une intensité et plénitude sonore qui donnent à l’ensemble une « saturation harmonique ». En d’autres termes, les nuances piano et pianissimo ne sont pas des « absences de son », elles gardent de la chair, et, par ailleurs, même dans les tempos rapides (2e mouvement) la musique ne « sautille » pas. C’est ce qui différencie fondamentalement à notre avis Rafael Payare de son fameux compatriote Dudamel et en fait, selon nous, un musicien bien plus intéressant. Quand quelque chose accélère chez Dudamel, très souvent ça virevolte, la matière s’allège et il perd contact avec l’assise musicale. Tout au contraire, le 2e mouvement de la 10e de Chostakovitch de Payare et de l’OSM reste toujours un rouleau compresseur musical saturé en sons.

Tout au long de la symphonie, les gradations, les climax sont magnifiquement amenés et le chef construit admirablement le 1er et le 3e mouvements. C’est une honte que cette passionnante édification dramatique se soit déroulée dans un véritable sanatorium. Car l’un des faits de la soirée, déjà ébauché lors du récital Schiff, est le triste retour du laisser-aller prépandémique au niveau des toux. La situation est en fait encore pire, puisqu’on demande aux spectateurs d’observer une « étiquette respiratoire » et alors qu’on sait qu’il y a recrudescence du taux de pénétration du virus, ça tousse à qui mieux mieux alors qu’à peine 5 % de spectateurs portent un masque. Et dire qu’avec un cirque pareil les institutions sont censées refaire le plein de spectateurs !

Programmer pour l’excellence

Grande, puissante et spectaculaire 10e de Chostakovitch, oui, avec un petit bémol : quelle est la pulsation de la fin de l’oeuvre, après le grand climax ? Comme dans la 5e Symphonie, Payare semble avoir étrangement hâte d’en finir, comme si l’ultime souffle de la partition ne trouvait pas sa vraie respiration et grandeur.

Le concert débutait sur Elysium de Samy Moussa. Quel intense bonheur d’entendre une grande oeuvre du XXIe siècle, jouée parce qu’elle est grande et non parce qu’elle remplit une case qui flatte un subventionneur ou se conforme à des quotas dans une démarche déguisée en courage programmatique.

Qu’est-ce qui rend Elysium majeur ? La science du déploiement orchestral, concocté ainsi pour un concert du Philharmonique de Vienne dans la Sagrada Familia de Barcelone. Il y a donc de longs accords, scandés, une grande plénitude, voire débauche, orchestrale. Mais il y a beaucoup plus : une incroyable réussite du travail sur la scintillation à travers plusieurs pupitres dans l’orchestre, mais aussi un climax quasi cosmique.

Nous avions évoqué la question « À quoi sert un chef ? » en parlant de la 5e Symphonie de Beethoven d’Osmo Vänkä. Tous ceux qui ont vu ou qui peuvent mettre la main sur la création de l’oeuvre de Moussa par Christian Thielemann et le Philharmonique de Vienne comprendront l’apporte exceptionnel de Rafael Payare et l’OSM au niveau du dosage des timbres (trompettes trop perçantes à Vienne), du fondu général et de la manière de mener la partition comme un magma de lave en fusion.

Il était a priori étonnant de voir l’Islandais Víkingur Ólafsson dans Ravel. La vedette lancée par Deutsche Grammophon est positionnée dans le très raffiné et la miniature. Aussi l’a-t-on plutôt croisé, en concerto, dans Mozart.

Son Concerto en sol de Ravel a très mal commencé. Dans un style douteux, genre bluette ou mauvais Rachmaninov, passant complètement à côté de vigueur des saillies jazzées et des fréquentes ruptures. Puis tout d’un coup, après un tiers du 1er volet, tout s’est placé. Étonnamment après cette entrée en matière étrange, le 2e volet était raffiné, de bon goût et très équilibré. Amené à diriger un Ravel plus sensuel qu’à son habitude, Payare a fait ressortir des détails orchestraux pertinents, sans exagérer le côté canaille que Kent Nagano soulignait au point d’en devenir débraillé. En bis Ólafsson a joué les 3 Chants populaires du comté de Csik de Bartók.

Chostakovitch et Ravel selon Payare Moussa : Elysium. Ravel : Concerto pour piano en sol. Chostakovitch : Symphonie n° 10. Víkingur Ólafsson (piano), Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare, Maison symphonique de Montréal, jeudi 13 octobre 2022.