Lesser Evil s’enfonce dans la noirceur

Faire joli, faire sourire, faire danser : si on parle de musique, c’est le propre du divertissement. Et du divertissement, ce n’est pas ce que propose Lesser Evil, duo montréalais formé par Ariane M. et Christophe Lamarche-Ledoux.

« On vit dans une époque d’abus, de relations de pouvoir discutables, analyse ce dernier. C’est le côté complexe de l’être humain : tout le monde est complice de quelque chose, quelque part, et on doit vivre avec les sentiments qui viennent avec. C’est drôle qu’en musique, on choisisse de faire fi de ça pour préférer aller faire la fête sur un beat reggaeton. »

Commençons par cette observation qui a fait sourire Ariane M. et Christophe Lamarche-Ledoux, le duo formant Lesser Evil : Subterranean, son premier album, est bon parce qu’il est laid. Les batteries malpropres, les abondants synthés qui croassent sous la voix, feutrée — et belle, n’en doutez point — d’Ariane, l’absence délibérée de groove, le choix de tempos « pas dansables », voilà ce qui caractérise les fascinantes, et troublantes, chansons du duo.

« La laideur est un bon angle pour écouter l’album, puisqu’il n’est pas ancré dans de beaux sentiments — au contraire », concède Christophe qui, hors de Lesser Evil, s’active dans plusieurs passionnants projets musicaux, dont feu doux, duo ambient avec le compositeur et cinéaste Stéphane Lafleur (Avec pas d’casque), pour qui il a conçu la bande sonore de son dernier bijou, le film Viking, en collaboration avec Mathieu Charbonneau.

Le laid en nous

Le titre de ce premier album, explique Ariane, « évoque les bas-fonds, ce qu’on cache, le laid en nous. Dans la vie, on n’est pas que ce qu’on montre en marchant sur le trottoir ». La musicienne, qui écrit tous les textes, cherche à exposer notre « inconscient, souvent lié à nos pulsions animales. Mais y’a du beau aussi dans cette expression : dans les bas-fonds, y’a cette humanité qu’on choisit de ne pas révéler, et c’est ce qui m’attire dans l’art ».

Elle a grandi en écoutant Billie Holiday, Bing Crosby, Sarah Vaughan ainsi que Peter, Paul and Mary, « des voix pures, pas maniérées, et tragiques, aussi. Je suis attirée par les voix qui portent des émotions sous-entendues ». Celles que l’on capte en s’immisçant dans la noirceur de Subterranean sont, au contraire, tout à fait limpides. C’est la beauté de cet album laid : il ne cache pas ses intentions ni ses malaises.

Ariane cite cette fois Dostoïevski, dont l’oeuvre a laissé sa marque dans les textes de l’album : « Pendant l’écriture de l’album [entre 2017 et 2020], j’étais en train de visiter l’inconscient en moi, mais aussi dans ce que je lisais. Crime et châtiment, une oeuvre pleine de lumière, mais qui te plonge constamment dans le monologue intérieur de quelqu’un qui jongle avec des idées horribles. » Ses textes sont très intimes, confie-t-elle. Le fruit d’une « immense introspection, mélangée à un tas d’événements survenus ces dernières années, événements personnels ou non, mais c’est d’abord ma perspective. Ça a toujours été dans ma nature d’être introspective et d’aller puiser dans ces petits moments où l’émotion est impossible à contenir qu’il faille en faire une chanson ».

« Du anti-hi-fi »

Et pourtant, ce n’est pas le poids des mots qui nous frappe à la première écoute, mais la musicalité de ceux-ci, et la musique qui les accompagne. Laide, glaciale — une des caractéristiques des sonorités du synthé officiel de Lesser Evil, le Prophet 600, qu’on entend gronder de la première à la dernière chanson —, poignante. Tant mieux si on ne s’attarde d’abord pas au sens des mots, réplique Ariane : « Si je fais bien mon job, pas besoin de s’attarder tant que ça aux textes. L’émotion est évoquée partout ailleurs, dans le design sonore des chansons, dans les mélodies, dans mon interprétation. La force de cet album ne tient pas à sa rationalité, mais à l’impression qu’il laisse. »

Si d’aucuns qualifieront le style musical de Lesser Evil de trip hop, c’est un peu la faute à Christophe : « On s’est demandé quel genre de musique on faisait, ma réponse était : “Ben, je pense que c’est trip hop.” Après avoir dit ça, je me suis mis à écouter des playlists de trip hop pour me rendre compte que je n’aimais pas tellement ça », sinon quelques canons, Portishead et le Mezzanine de Massive Attack, l’esthétique torturée de Lesser Evil s’y apparentant. « Sauf qu’on a des choses en commun avec le genre : l’instrumentation, les tempos, et un son axé sur celui des batteries », enregistrées sur ruban magnétique au chic studio Mixart.

Après la session d’enregistrement de la batterie, raconte Ariane, « on a joué avec le son en studio, on a saturé tous les sons, on en a fait du anti-hi-fi ! On aime ça, barbouiller notre musique ».

L’album autoproduit Subterranean de Lesser Evil est disponible maintenant ; le duo sera en concert vendredi soir à l’Agora Hydro-Québec du Coeur des sciences, à l’affiche du Festival du nouveau cinéma, le 4 novembre au Pantoum de Québec, puis le 5 à La Sotteranea de Montréal.