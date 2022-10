«Building Something Beautiful For Me», Loraine James

Ce n’est ni un album de reprises ni un album de remix. Réinterprétation ? Recadrage ? Surimpression ? À la demande de la succession du compositeur post-minimaliste américain Julius Eastman (1940-1990), la Britannique Loraine James s’est plongée dans son oeuvre, formidable et méconnue, pour imaginer cet hommage nommé Building Something Beautiful for Me. Ne cherchons pas trop loin les connivences musicales, plutôt quelques rappels — le motif de clochettes de Femenine (1974) apparaissant dans l’atmosphérique Choose to be Gay, le rythme des violons de Stay on It (1973) évoqué dans la rigide Maybe if I en ouverture et la plus bruyante et déconstruite Black Excellence sur la fin. Au milieu de l’album, Enfield, Always et My Take tendent plutôt à revenir à l’esprit, plus rythmé et angulaire, de son épatant album Reflection, paru l’an dernier. À sa savante et éclectique manière, James amalgame sur ce singulier album l’ambient, le footwork, la bass music et le techno en s’inspirant des idées musicales et du militantisme d’Eastman.

Building Something Beautiful for Me ★★★ 1/2 Électronique Loraine James, Phantom Limb