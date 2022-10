«Alban Berg», Andrew Davis et James Ehnes

Les échos de la pandémie ont été jusqu’ici des interprétations majeures : Ehnes dans les partitas de Bach et les sonates d’Ysaÿe, Hough dans les nocturnes de Chopin ou Ibraguimova dans les caprices de Paganini. Voici un travail de composition, ou, plutôt, d’orchestration, absolument somptueux. Carrière et temps figés ont poussé Andrew Davis à s’atteler à la transposition orchestrale de la Sonate pour piano opus 1 de Berg, et le résultat est miraculeux de justesse dans les couleurs et les atmosphères. À l’onirique Sonate, Davis oppose une vision dramatique de la Passacaille (1913) qui conduit magnifiquement au caractère scintillant des Trois pièces orchestrales opus 6. C’est dire que le « produit d’appel » du CD, le Concerto à la mémoire d’un ange, postérieur de 20 ans, est somptueusement amené. Faisant assaut de finesse et de douceur sonores, James Ehnes laisse planer le concerto dans le monde du rêve, presque comme un écho de certains univers de la sonate. Interprétation très accessible, sinueuse et enjôleuse, jamais aride ou tendue.

Alban Berg ★★★★ 1/2 Classique James Ehnes, Andrew Davis, BBC Symphony Orchestra, Chandos CHAN 5270