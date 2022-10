Une seule dose du premier album d’Isabella Lovestory suffit à devenir complètement dépendant de sa musique, un reggaeton abrasif tissé d’une pop sensuelle. Depuis quelques années, l’artiste d’origine hondurienne basée à Montréal distille simples et EP comme bon lui semble et multiplie entrevues et séances photos intrépides avec les médias internationaux les plus en vogue (Dazed, Interview Magazine), créant un phénomène qui emporte tout sur son passage et attise la curiosité du public à son égard. Aujourd’hui, avec son audacieux Amor Hardcore, Isabella Lovestory prouve qu’elle n’a rien à envier à personne et confirme l’adage « Tout vient à point à qui sait attendre ». Avec huit morceaux sur onze estampillés « explicit », comme les pénétrants Hit (feat. Chucky73), Sexo Amor Dinero et Exibisionista, Amor Hardcore séduit tant par la franchise de la langue employée par Isabella Lovestory que son effronterie et son image libérée. Mais pas seulement, car la qualité sonore de cet ensemble très DIY se révèle tout aussi exquise et mordante.

Amor Hardcore ★★★★ Reggaeton Reggaeton Isabella Lovestory, indépendant