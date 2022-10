«Day Générations», La Famille Day

Ils sont cinq. Guy Day. Daisy Day. Bonnie Day. Oli Day. Ben Day. Une famille originaire de « Sainte-Hérésie, entre Amos et Gaspé ». Titre de la première chanson : Mon cheval est parti sur mon cheval. On dirait, au départ, un thème de film de Lucky Luke ayant partagé un peu trop de brins d’avoine avec le thème de RBO. Un décalage de parodies, une mise en abyme étrange et agréable en même temps. Le deuxième titre est un rigodon un peu Vigneault, où le tam ti delam est remplacé par « l’idée de Lee Day » (répétez dix fois très vite). Treize morceaux font ainsi le tour de la montagne du cowboy. C’est un peu n’importe quoi, mais joliment fait et, par moments, très très drôle. La Famille Day ose ce qu’on n’ose plus depuis les Frères Denuy, voire depuis la Madame Bertrand de Mouffe et Charlebois : grossir les clichés du western de chez nous jusqu’à les faire éclater (dans le sens de maïs éclaté). Quelque part entre les Cowboys Fringants (Le gouvernement) et Dany Placard (Boîte de pickup), on se marre et ça fait du bien.

Day Générations ★★★ 1/2 Western La Famille Day, indépendant