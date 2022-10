Un nouveau visage à la tête de l’Orchestre métropolitain

L’Orchestre Métropolitain (OM) annoncera jeudi un changement majeur à sa tête, a appris Le Devoir. La nouvelle présidente-directrice générale est Fabienne Voisin, qui occupe ce poste depuis 11 ans à l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF). Elle succède à Jean R. Dupré, qui prend sa retraite après 10 ans de mandat.

« J’ai vécu à l’étranger dans un pays en guerre en Afrique de l’Ouest. Je sais ce que c’est de sauter dans le vide dans une culture que l’on ne connaît pas. Je sais ce que cela apporte, les nostalgies, l’attente et l’attention dans la rencontre de l’autre. Cette expérience est ce qui a dessiné le mieux ce que je suis aujourd’hui. » Fabienne Voisin, à laquelle Le Devoir a parlé peu avant son départ pour Montréal, est consciente des différences dans la gestion d’un orchestre d’un côté et de l’autre de l’Atlantique : « La première est le financement. Les interlocuteurs sont différents, mais la conviction avec laquelle on doit les embarquer dans des projets est la même ; on a affaire à des êtres humains ! »

Car, sur le fond, Mme Voisin pense que le rôle de p.-d.g. est le même : « Il porte le projet artistique et amène une équipe dans la façon de le faire partager avec le plus grand nombre. »

Similitudes

Pour Erik J. Ryan, président du conseil d’administration de l’OM, qui dit être parti de plus de 50 candidatures, Mme Voisin, qui était la seule étrangère et non-Québécoise en phase finale, « amène l’expérience de la gestion d’un orchestre symphonique enveloppée dans une personne remplie d’énergie qui a ébahi tout le monde par sa connaissance, son entregent et son souci du travail d’équipe ».

Elle a acquis une excellente réputation lors de ses 11 années passées à l’ONDIF, qui présente plusieurs similitudes avec le Métropolitain puisqu’il est destiné à apporter la musique là où les autres orchestres ne vont pas. Parmi les réalisations qui la rendent fière, Mme Voisin cite le rétablissement des finances de l’ONDIF, la création d’un studio d’enregistrement, l’engagement du chef Case Scaglione, la reconnaissance de l’ONDIF comme « orchestre en résidence » à la Philharmonie de Paris et l’élaboration d’une « nouvelle façon de travailler et d’échanger avec les musiciens et l’équipe ».

Interrogée sur l’idée qu’elle souhaite importer en premier, la nouvelle p.-d.g. de l’OM est prudente : « Il y en a plusieurs, et il faut établir une hiérarchie avec la nouvelle famille. La première chose est d’écouter et de regarder comment cela fonctionne. »

Cette gestionnaire a été attirée par l’OM en raison de l’évidente similarité de ses missions avec l’ONDIF, mais aussi par le fait qu’il a été créé par ses musiciens (« c’est tout à fait singulier ») et par le mariage à vie scellé avec Yannick Nézet-Séguin. À cela s’ajoute une admiration sans bornes pour le chef québécois, « l’une des baguettes les plus intéressantes dans tous les aspects artistiques et humains », qualifié par ailleurs de « bombe de créativité ».

Celui qu’on observe

Pour Fabienne Voisin, le défi sera « d’écrire ensemble le futur de l’OM et son développement ». Ce développement, elle le voit « dans une direction : aller plus loin, dans le rayonnement international et la reconnaissance de l’OM pour sa singularité. L’OM est un orchestre moderne dans sa façon de présenter le répertoire et celui de demain. Je le vois être celui que l’on regarde comme un laboratoire, ici, au Canada et dans le reste du monde, comme celui qui ose faire les choses et les partager avec la population. Le public veut une aventure, veut vivre une expérience. »

À ce titre, même si Yannick Nézet-Séguin va loin dans sa manière d’aligner les programmes sur les tendances en vogue, Fabienne Voisin pense qu’il « faut assumer » et que « c’est tout à son honneur de faire découvrir le répertoire ». « Le défi post-COVID est d’arriver à faire venir les gens dans la salle », nous dit-elle, ajoutant : « Le réflexe serait de resserrer vers les oeuvres majeures pour lesquelles on sait qu’on va remplir [la salle]. Le risque, et, je pense, le danger, est que, ce faisant, on use le public et qu’au bout d’un moment, les salles se désertifient. Au contraire, faire un écho avec les enjeux de la société, montrer que l’on contribue à une société harmonieuse et que notre répertoire est suffisamment riche pour faire émerger cette harmonie, oui, c’est osé. Ça revient à Yannick, car il a cette notoriété-là ; il a été le premier et les autres regardent ce qu’il fait. »

Aux yeux d’Erik J. Ryan, la mission de Fabienne Voisin est désormais d’« exercer le leadership pour aller plus loin, soutenir le chef dans ses ambitions, grandir, mettre en place les tournées, apporter une énergie pour dynamiser l’équipe ». Dans les termes de l’heureuse élue, cela se formule en une « convergence de convictions sur la place d’un orchestre dans une société de valeurs communes ».