L’âge de la maturité pour le Quatuor Molinari

Le Quatuor Molinari fêtera ses 25 ans vendredi à 19 h 30 à la salle de concert du Conservatoire de Montréal avec des musiques d’Europe de l’Est à travers lesquelles les musiciens ont laissé leur marque en concert et sur disque.

« Nous n’avons jamais aussi bien joué, aussi bien sonné. La cohésion, le son, l’ambiance, tout est au meilleur niveau. » Olga Ranzenhofer, premier violon et fondatrice du Quatuor Molinari, est exubérante à l’approche de ce concert anniversaire.

À travers cet état des lieux, elle nous prépare surtout au fait de voir les Molinari reprendre très bientôt les plus grands chefs-d’oeuvre du XXe siècle, comme les Quatuors de Bartók ou de Chostakovitch.

« On peut, on veut, on doit retourner à ces chefs-d’oeuvre-là. » Si le raisonnement est péremptoire, c’est en raison des 25 années, justement. « Nous en sommes rendus à revisiter ces partitions. Elles ont mûri durant ces années. Le travail de base est fait, on peut se rendre à un autre niveau. » Les Molinari ont mis le 3e Quatuor de Bartók au programme de leur concert du 9 décembre. « On ne voit pas Bartók de la même façon quand on a joué Ligeti et Kurtág. C’est très stimulant. »

Des intégrales

Ligeti et Kurtág seront justement au programme vendredi. « Nous avons beaucoup de répertoire, donc un large choix. Un tel événement est un regard sur nos 25 dernières années. Évidemment, Murray Schafer a été très présent, mais nous lui avons rendu hommage l’an passé. Alors, nous nous sommes reposés sur nos événements intitulés “Le quatuor selon…”. Il y a eu Ligeti, Bartók, Penderecki, Britten… Nombre de ces musiques sont d’Europe de l’Est, musiques que nous avons beaucoup de plaisir à jouer. Souvent très sombres, dramatiques, elles renferment énergie et émotion. »

Des quatre compositeurs élus, les Molinari ont joué et enregistré les intégrales respectives. « Cela met donc en avant nos disques avec Atma, même si le 4e Quatuor de Penderecki ne figure pas dans l’intégrale. Penderecki devait l’écrire pour le Quatuor Belcea, mais on l’a attendu très longtemps. Finalement, c’est une petite oeuvre de six minutes qu’il a écrite, puis retirée afin de la retravailler, ce qu’il n’a jamais fait. Le 4e Quatuor sera enregistré par nous en juin prochain et ajouté sur la version numérique de l’album. »

D’Alfred Schnittke, les Molinari ont choisi le 2e Quatuor, « oeuvre phare avec des contrastes extraordinaires ». Kurtág a été élu pour son importance dans la reconnaissance internationale de l’ensemble : « Ce compositeur nous a apporté beaucoup de succès, avec un prix ECHO Klassik. » Quant au 1er Quatuor de Ligeti, Kurtág lui-même y voyait le « 7e Quatuor de Bartók » !

Ce faisant, les Molinari gardent en vie la musique des compositeurs de cette « zone grise » évoquée dans notre DMag de samedi dernier par la professeure Anne-Sylvie Barthel-Calvet à propos de Iannis Xenakis : ces compositeurs qui ne sont plus programmés dans les festivals de musique contemporaine, mais qui ne sont pas entrés aux répertoires des institutions.

Les 25 ans du Molinari Alfred Schnittke : Quatuor no 2. György Ligeti : Quatuor no 1. György Kurtág : Six moments musicaux op. 44. Krzysztof Penderecki : Quatuor no 4. Le 14 octobre à 19 h 30, à la salle de concert du Conservatoire de Montréal.