Ensemble, c’est tout

Fin novembre 2018. L’artiste multidisciplinaire Tess Roby (Beacon, Ideas of Space) et le duo The Beat Escape (Life Is Short the Answer’s Long), composé d’Adam Ohr et de Patrick Lee, prennent un café ensemble après une rencontre fortuite. À cet instant précis, le hasard n’aurait pas pu mieux faire les choses puisqu’entre eux, la magie opère naturellement et une soirée en studio suffit à la composition de leur premier titre, l’excellent Meridian.

Quatre ans, une pandémie et six simples plus tard, l’heure est enfin venue pour Dawn to Dawn de faire paraître un impeccable premier album, Postcards From The Sun To The Moon, où la voix à la fois profonde et flottante de Tess Roby entrelace la synthpop radieuse de ses nouveaux complices.

Au commencement

« Sans nous connaître, nous admirions et respections déjà notre travail respectif. Mais nous étions loin de nous douter que nous allions former un groupe et faire un album complet », se souvient Tess Roby. Parce qu’il fallait bien poursuivre ce qui venait d’être entamé, Dawn to Dawn a ensuite passé chaque fin de semaine de l’hiver 2018-2019 à composer et à enregistrer, presque religieusement.

« Lorsque nous étions réunis tous les trois, l’atmosphère était vraiment spéciale. Et nous avons très vite eu une belle collection de chansons », souligne Patrick Lee. À mesure qu’ils créent, les musiciens forgent également une solide amitié, une communauté même, qui grandit de façon organique.

« Nous avons exactement les mêmes goûts artistiques et la même vision des choses ! » s’enthousiasme à ce propos Adam Ohr. Leurs influences et leurs références communes esquissent ainsi la constellation Dawn to Dawn, balisée notamment par la dance music, les drum machines et les synthétiseurs. « La musique électronique est le tissu qui nous lie, confirme Patrick Lee. Tout le reste est cousu de nos expériences. »

Comme leur collaboration est en perpétuelle expansion, Adam Ohr, Patrick Lee et Tess Roby façonnent Dawn to Dawn au quotidien, avec amour et effervescence. Ensemble, ils partagent et discutent de leurs inspirations culturelles, qui vont bien au-delà de la musique, pour se confondre dans le cinéma et les arts visuels, entre autres.

« Des groupes des années 1980 comme Yellow Magic Orchestra nous servent de modèle de manière très générale. Leurs photographies, par exemple, ont été révélatrices pour nous, dans nos choix esthétiques », raconte la chanteuse de la formation montréalaise.

À leur image

Si leurs sensibilités artistiques sont en symbiose, il en va de même pour leur approche de la création. « Lorsque l’on fait de la musique ensemble, tout se connecte dans un élan de spontanéité », explique Patrick Lee. Et Adam Ohr de poursuivre : « Plus que tout, nous voulons capturer l’intensité du moment. »

Dans sa démarche quasi artisanale, Dawn to Dawn embrasse un instinct commun pour se donner l’impulsion nécessaire à des réalisations libres comme l’air. « Il n’y a jamais rien de prédéterminé ou de décidé à l’avance. Notre récit musical émerge une fois que la mécanique collective est enclenchée », explique Patrick Lee. Tess Roby précise pour sa part que la couleur de leurs émotions et de leurs humeurs teinte chaque morceau. « Tout se passe entre les quatre murs du studio. Notre énergie définit nos chansons », indique-t-elle.

Postcards From The Sun To The Moon scintille ainsi grâce à la complexité de sa conception et des ressentis qu’il procure. D’une nostalgie euphorique dans Stereo et Samba à une contemplation hypnotique dans With U, l’harmonie qui se dégage de l’album est remarquable. « C’est intéressant d’assembler les titres à la fin et de constater que le résultat nous ressemble toujours autant », note Tess Roby.

La justesse constante de Postcards From The Sun To The Moon trouve aussi une réponse dans une formule qui marche à tous les coups pour les membres de Dawn to Dawn. « Tess écrit les chansons et les chante, mais sinon, nous faisons tout ensemble. Nous commençons et terminons chaque morceau à trois, lors de jam sessions. Puis, Patrick et moi retravaillons la forme avant de retrouver Tess pour la finalisation », rapporte Adam Ohr. Tout ce que le groupe produit est, de fait, le résultat de concertations et d’échanges. « Nous n’apportons rien de façon individuelle », insiste Tess Roby.

« Dès que nous sommes ensemble, quelque chose de formidable se passe. C’est le cas aujourd’hui encore, même plusieurs années après le début de Dawn to Dawn », se réjouit Patrick Lee. Selon lui, cette alchimie mérite d’être honorée, et il imagine son groupe aller plus loin. « Nous nous devions de finir ce que nous avons commencé en 2018. Maintenant que l’album est sorti, je suis impatiente de voir comment nous allons pouvoir évoluer », ajoute Tess Roby. Mais, d’abord, le trio va profiter de la mise au monde de Postcards From The Sun To The Moon pour partager son bonheur avec le public.



Postcards From The Sun To The Moon Pop, Dawn to Dawn, sur étiquette SSURROUNDSS