«Cherry», Daphni

Le compositeur canadien Dan Snaith est mieux connu pour son oeuvre parue sous le nom de scène Caribou, mais son projet Daphni mérite autant d’intérêt, spécialement de la part de ceux qui apprécient la musique conçue pour faire danser, ce qui nous est désormais permis depuis qu’on tente d’oublier la pandémie. Snaith a visiblement passé beaucoup de temps confiné à bricoler des grooves : il y en a 14 sur ce troisième album de Daphni, plus rigides encore qu’autrefois, imprégnés d’un esprit disco et soul distinguant cette collection du son plus hypnotique, numérique et gavé de synthés du précédent album Joli mai (2017). Entre les authentiques bombes de planchers de danse que sont la méditative Cloudy et son entêtant motif de piano, la presque jazzée Amber et l’hyperactive chanson titre, Snaith échappe plusieurs brèves compositions aux couleurs très variées qui contribuent à nous laisser cette impression d’un album en forme de courtepointe de petites et savoureuses idées qui groovent.

Cherry ★★★ 1/2 Électronique Daphni, Jiaolong