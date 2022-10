«Most Normal», Gilla Band

Most Normal ★★★ 1/2 Rock Gilla Band, Rough Trade

Non, il n’y a rien de normal dans ce troisième album du groupe post-punk expérimental irlandais Gilla Band (autrefois nommé Girl Band). Soyons clairs, ce type de chanson rock, bruitiste et parfois électronifiée, ne fera pas l’unanimité, mais d’aucuns ressentiront une incroyable poussée d’adrénaline au moment où la batterie hardcore passe comme une tornade de force 5 à la fin de Bin Liner Fashion, laquelle vient s’écraser contre la brève Capgras, collage audio entre l’interférence radio et le spoken word. Gilla Band émerge de la pandémie avec une audace renouvelée permettant au fascinant chanteur Dara Kiely de s’exprimer librement (sur ses troubles de santé mentale, c’est le cas sur la poignante Post Ryan, en fin d’album) et de manière aussi unique qu’un Geordie Greep du groupe black midi, auquel on osera comparer le groupe. Du laid, du brutal, mais de l’exquis surtout, dans cette vision distordue, absurde, abrasive et imprévisible du rock, nourrie d’angoisses d’une candeur qui perce le mur du son qu’érige Gilla Band.