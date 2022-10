«It’s Only a Little Loneliness», David Myles

C’est son quinzième album en 17 ans. Même pas 17 ans, à vrai dire : la maladie a bien failli emporter David Myles en 2018, et la COVID aurait pu lui ruiner sa carrière dans le même mouvement. Finalement, le hiatus forcé aura eu du bon : l’auteur-compositeur-interprète qui s’éparpillait dans tous les genres (jazz fusion, néo-rockabilly, chanson française, folk, country, musique instrumentale) a pris le temps de se poser des questions et d’y répondre. David Myles l’hyperactif, ralenti par la vie, s’est trouvé. Pas tant dans la musique, folk-jazz au sens large, mais dans le propos. À l’habileté s’est ajouté un sens de la gravité. Rien n’est éludé : ce qu’il y a ou pas après la mort dans Mystery, la mesure de ce que le grand gaillard filiforme aurait pu perdre dans la fort belle If I Lost You (chantée avec Breagh Isabel), et ce que le temps passé à remonter la pente aura permis de comprendre. À savoir que même un enfant unique pressé de tout faire avec tout le monde doit accepter une part de solitude.

It’s Only a Little Loneliness ★★★ 1/2 Chanson David Myles, Little Tiny Records