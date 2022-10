«Don Quichotte chez la duchesse», Hervé Niquet

Hervé Niquet vient de subjuguer le public québécois avec un concert Charpentier de haute volée. Il revient ici, dans un nouveau fleuron de la collection du Château de Versailles, à Don Quichotte chez la duchesse de Boismortier, ballet comique qu’il avait enregistré en 1996 pour Naxos, puis chez Alpha en DVD en 2016. L’oeuvre est un excellent exemple du travail de l’interprète baroque, dont le rayon d’action surpasse celui du chef traditionnel puisque, par rapport aux sources transmises, il faut souvent reconstituer le cadre sonore, l’orchestration. Ce nouvel enregistrement bénéficie des 25 ans d’expérience et de familiarité additionnelles du chef et de ses musiciens avec les idiomes français. Niquet anime avec dynamisme et jovialité un ouvrage pétillant et truculent, dont il a raison de souligner la parenté avec Platée, que ce ballet « moderne et loufoque » précède de deux ans. Avec une distribution portée par Mathias Vidal, Jean-Gabriel Saint-Martin et Chantal Santon-Jeffery, voilà un détour obligé pour les amateurs de Rameau et de Platée.

Don Quichotte chez la duchesse ★★★★ 1/2 Classique Ballet comique de Joseph Bodin de Boismortier, Versailles CVS 075