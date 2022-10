«Karol Szymanowski», Krystian Zimerman

Szymanowski-Zimerman : l’affiche tient du mythe. Les amateurs avaient eu ouïe d’un enregistrement de pièces de ce compositeur bloqué par le pianiste. Première question : est-ce celui-là ? Sans doute oui, pour le capital cycle Masques, op. 34. Il date de 1994, capté par l’ingénieur élu, alors, par Zimerman : Helmut Burk. Tout le reste — quatre des Préludes op. 1, Mazurkas op. 50 nos 13 à 16, Variations sur un thème polonais, op. 10 — a été enregistré en juin dernier. Des questions artistiques plombent-elles Masques ? Pas vraiment, même si Zimerman ne déclasse pas Piotr Anderszewski (Warner), si rêveur dans Shéhérazade et souple dans Tantris. Selon nous, les réticences avaient tout à voir avec le rapport au son de Krystian Zimerman, un son « qui sert à construire la musique », devenu au CD « une finalité », dans son optique et ses termes. Mais Zimerman ne peut rien y changer : les échappées sonores font partie du langage harmoniquement complexe de Szymanowski. Et le pianiste se sert du raffinement sonore comme expression le rapprochant ainsi de Scriabine.

Karol Szymanowski ★★★★ Classique Oeuvres pour piano. Krystian Zimerman. DG 486 301 1