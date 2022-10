«Elusive : The Tom Dawes Jingle Workshop», Tom Dawes

Tom Dawes ? Un mélodiste de génie. Un multi-instrumentiste plus que doué. De ses années avec le trio puis quatuor The Cyrkle, la postérité n’a retenu que deux succès de palmarès. Pourtant, comme pour les Beatles ou les Bee Gees, toute la production du groupe est une merveille soft-pop, y compris la trame du film de fesses The Minx. Pas de sot métier pour exercer son savoir-faire. Dawes, lassé de trimer en vain, se tourna tout naturellement vers l’anonymat lucratif : créateur de ritournelles pour la pub. L’air incroyablement accrocheur de 7-Up: The Uncola, c’est de lui. Entre 1968 et 1973, il multiplia les petits morceaux de sucre délicieux, élevant la minute ou le 30 secondes au rang d’art, contribuant au succès de produits aussi variés que la Camaro, les gouttes Murine, les croquettes Purina, le parfum Yardley. Les 56 titres ici rassemblés (rescapés !) s’écoutent parfaitement sans images. Le produit ne compte plus, et Tom Dawes, décédé en 2007, triomphe enfin en son propre nom.

Elusive: The Tom Dawes Jingle Workshop ★★★★ 1/2 Archives Tom Dawes, Modern Harmonics