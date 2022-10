«Tout est parfait», thaïs

Le premier album de thaïs, signé chez Bravo musique l’année dernière, est plein de promesses. Tout est parfait ; avec un nom aussi ambitieux, l’autrice-compositrice-

interprète annonce la couleur d’un ensemble sincère, pointu et raffiné, un peu lisse parfois, mais plein d’espoir pour la suite. La musique pop électro-organique de thaïs résonne en effet comme la synthèse délicate des univers de deux monstres sacrés de la scène actuelle francophone : celui de l’artiste belge Angèle et celui de la présidente et directrice artistique de sa maison de disques, Coeur de Pirate. Si la majorité des dix morceaux de Tout est parfait est en réalité la compilation de ses deux précédents EP, thaïs dévoile toutefois deux titres

inédits. Sentiments perdus culmine ainsi au beau milieu du disque et évoque avec une mélancolie nébuleuse les amours éphémères d’une jeunesse au bord du désenchantement. Tout est parfait, la chanson-titre, est quant à elle le crépuscule d’un album où se confondent le piano et les synthés, la rêverie et la lucidité.

Tout est parfait ★★★ Pop thaïs, Bravo musique