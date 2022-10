Loretta Lynn, légende de la musique country américaine, est morte

Loretta Lynn, chanteuse américaine légende de la musique country qu’elle a largement influencée par ses textes, est décédée à l’âge de 90 ans, selon un communiqué de sa famille transmis à la presse américaine.

La native du Kentucky était l’une des premières femmes à arriver au sommet de ce genre aux Etats-Unis, dans les années 1960 et 1970, en évoquant de manière plus ouverte que jamais alors dans ses paroles la sexualité et la vie intime des femmes de son époque.