Les dernières encablures d’un quatuor de légende

Le Club musical de Québec accueillera lundi, au Palais Montcalm, le Quatuor Emerson pour ses adieux au Québec dans des quatuors de Mendelssohn, Brahms, Webern et Ravel.

Le 26 août dernier, l’ensemble américain annonçait sa dissolution, prévue en octobre 2023. La tournée d’adieu, prévue pour l’heure jusqu’en juin, affiche trois concerts au Canada : Toronto, Vancouver et Québec, lundi. C’est avec le 1er Quatuor de Mendelssohn, le Troisième de Brahms, les six bagatelles de Webern et le Quatuor de Ravel qu’Emerson, qui apparaît comme le « primus inter pares » du dernier demi-siècle, tirera sa révérence dans la province. Au moment où il se séparera, dans un an, le Quatuor Emerson aura marqué la vie musicale pendant 47 ans.

Plus de 100 concerts par an

« Depuis que nous avons dit que nous allions arrêter, de nombreux jeunes viennent après nos concerts nous dire qu’ils ont écouté nos disques toute leur vie et qu’ils les ont inspirés. » Membre fondateur, le violoniste Philip Setzer s’amuse de l’expression « toute leur vie » en voyant ces jeunes gens, lui qui oeuvre inlassablement aux côtés de son ami et collègue violoniste Eugene Drucker depuis la création du quatuor, en 1976.

« On jouait entre 90 et 120 concerts par an à travers le monde, enseignant entre-temps, résume le violoniste. À ce stade, nous atteignons 70 ans. C’est dur pour nous de courir ; dur pour nos familles ; dur d’avoir eu des relations à longue distance avec nos enfants. »

Philip Setzer, pour qui « voyager est devenu une plaie », résume son état d’esprit : « J’aime mes collègues, j’aime la musique, mais je veux être chez moi. » L’expérience pandémique y est pour quelque chose : « J’étais à la maison avec ma femme. Ma fille Katia a vécu pendant six mois avec nous. Tout cela était un cadeau. »

Musicalement, Philip Setzer a la « sensation d’avoir fait le tour, même s’il y a nombre de quatuors de Haydn que nous n’avons pas joués. » Pour les 40 ans de l’ensemble, en 2016, il avait dénombré 250 oeuvresdifférentes au répertoire des Emerson. « Il y en a sans doute plus de 300aujourd’hui, dont 30 premières mondiales. » Dans sa vie post-Emerson, Setzer se produira en trio et passera davantage de temps avec sa famille et auprès de musiciens de la jeune génération.

Élégance et hédonisme

L’impact esthétique et la longévité des Emerson sont marquants à plusieurs égards. On peut considérer comme un miracle le maintien du haut niveau de qualité dans le temps avec une formation quasi constante. En louant, dans un article paru en 2015, cette constance dans l’excellence des Emerson (ils étaient alors ensemble depuis 39 ans), Le Devoir évoquait avec effroi les sons, intonations et couinements qui émanaient du plus célèbre des quatuors de l’après-guerre, le Quatuor Amadeus, après 39 ans d’activité, en 1986 (il fut dissous l’année suivante). « Nous n’aurions pas toléré de chute de niveau. Si la qualité avait foutu le camp, nous aurions arrêté. Croyez-moi, nous sommes nos plus intransigeants critiques », dit Philip Setzer.

Esthétiquement, ce qui distingue les Emerson, c’est cette élégance absolue, musicale et sonore, cette qualité de finition aussi — une marque de fabrique largement imposée par le disque. Le Quatuor Alban Berg, apparu dans les années 1970, était certes de la même solidité, mais il n’y avait, dans ses enregistrements, pas la moindre parcelle de cet hédonisme sonore.

« Nous avons été très chanceux de voir notre carrière médiatique coïncider avec l’essor du CD. Pendant près de 15 ans, nous n’avions pas de contrat d’enregistrement et étions préoccupés par cela. » A posteriori, Philip Setzer voit cette période tampon comme une grande chance. « Il fallait du temps pour trouver nos repères. Si quelqu’un nous avait dit après quelques années : “Voulez-vous enregistrer les quatuors de Beethoven ?”, nous aurions sauté sur la proposition. Mais je ne suis pas sûr que nous étions prêts à immortaliser une musique de ce niveau. »

Avec les six quatuors à cordes de Bartók pour Deutsche Grammophon, le Quatuor Emerson se fit remarquer d’emblée en 1988. « Cette intégrale nous a valu beaucoup de succès. Nous les avions beaucoup joués auparavant, y compris les six lors d’un mêmeconcert, ce qui était assez inédit. »

Avec l’explosion de l’industrie du disque, les rapports des musiciens avec les éditeurs étaient simples. « On nous demandait : “Que voulez-vous enregistrer ?” On disait : “Les Quatuors dédiés à Haydn de Mozart”. Et on nous répondait : “Pas de problème !” » Cette simplicité a « amené à apprendre beaucoup de répertoire et, en plus, le processus d’enregistrement a été très formateur ».

Un personnage clé

Deutsche Grammophon avait associé les Emerson à un vieux routier de la direction artistique, Max Wilcox, qui avait produit nombre de disques d’Arthur Rubinstein chez RCA. « Nous avions pleine confiance en lui. Il nous disait toujours : “Ne vous souciez pas de la perfection, on peut toujours rattraper une erreur ; restez concentrés sur votre interprétation.” »

La « perfection » des disques des Emerson vient aussi du fait que les musiciens étaient conscients de la pérennité et des enjeux de l’enregistrement. « Un disque, c’est permanent. Vous enregistrez les quatuors à cordes de Beethoven et là, vous arrivez à la cavatine de l’Opus 130, qui est probablement le mouvement le plus profond jamais composé, le morceau préféré de Beethoven, et vous allez graver cela pour l’éternité ! »

Ce moment a marqué Philip Setzer. « C’est intéressant de voir comment nous avons enregistré la cavatine. Nous avons fait une prise, l’avons écoutée et taillée en pièces, critiquant tout ce que nous n’aimions pas. Nous sommes revenus pour une 2e prise en tenant compte de tout ce que nous avions remarqué. Là, Max Wilcox nous a dit : “C’est beaucoup mieux, ne l’écoutez pas, faites tout de suite la 3e.” Après une pause, nous avons écouté les prises 2 et 3, avons corrigé un peu et enregistré une 4e. Nous avions besoin ensuite de ne reprendre que la section centrale et le dernier accord. Wilcox nous a dit : “Je vais monter le mouvement et si vous n’êtes pas contents, vous pourrez toujours recommencer.” »

Au final, les musiciens étaient contents du résultat, mais curieux de savoir comment Wilcox était parvenu à ce résultat. « Il avait en fait choisi la 2e prise intégrale, avec juste quelques correctifs. Par curiosité, je suis alors retourné avec Max à la 4e prise, et il avait tout à fait raison. Dans la 2e, tout ce que nous n’aimions pas du premier jet avait été corrigé, mais ensuite, dans la 3e, nous nous sommes mis à nous efforcer à corriger en appuyant telle note, tel ritardando, tel crescendo, tel vibrato. Tout était “un peu plus”, un peu trop. Et cette exagération s’est encore amplifiée à la 4e. Réécouter les quatre prises était un enseignement phénoménal : on pouvait entendre l’effort pour atteindre un résultat qui avait, en fait, déjà été atteint. »

Parmi les leçons de vie apprises en 46 ans, il y a l’efficacité de la musique par rapport aux mots. « En se penchant sur la place de la discussion au sein d’un groupe, on remarque que dans les premières années, nous perdions tellement de temps à débattre afin de nous entendre sur la manière de faire quelque chose. Pendant tout ce temps, nous aurions pu jouer tel passage de dix manières et en trouver une onzième qui nous aurait tous ralliés ! »

Jamais la décision qui intervient aujourd’hui ne leur avait vraiment traversé l’esprit. Pas même lorsque le violoncelliste David Finkel est parti en 2013 : « Ce n’est pas qu’il n’était pas heureux, mais il faisait tant de choses et il ne pouvait plus tout faire bien. » Pour le remplacer, Finkel avait lui-même cité le nom de Paul Watkins en ajoutant : « Vous ne réussirez jamais à l’avoir. » Pourtant, le Gallois Watkins s’est laissé convaincre et il a déménagé à New York avec femme et enfants.

Pour caractériser les Emerson avec David Finkel et les Emerson avec Paul Watkins, Philip Setzer nous confie : « Tous les deux sont de grands violoncellistes, très intelligents et intègres. Si vous les rencontrez, ils sont différents, mais leurs buts sont identiques. Paul a un son un peu plus profond, plus “basse”, alors que David est davantage un baryton. »

Quant à la recette qui a maintenu la flamme, on la trouve dans les programmes de la tournée d’adieu. Ils varient de soir en soir. « Cela aurait été plus facile de faire moins de répertoire et de partir en tournée avec un ou deux programmes. Mais nous aimons les défis et également de changer de programme d’un jour à l’autre. Ces défis nous ont nourris. Je pense que, souvent, les musiciens choisissent des solutions trop simples et trop confortables. »

Le Quatuor Emersonau Club musical de Québec Oeuvres de Mendelssohn, Brahms, Webern et Ravel. Au Palais Montcalm, le lundi 3 octobre, 19 h 30.