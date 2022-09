«Ali», Vieux Farka Touré et Khruangbin

Il n’est pas clair à qui revient le mérite d’avoir eu l’idée de cette rencontre en studio entre le griot Vieux Farka Touré et l’orchestre ethno-funk texan Khruganbin, mais le résultat est nettement meilleur dans les oreilles que sur papier. Car en plus d’être inattendue, cette rencontre sert également d’hommage à l’un des plus grands guitaristes que le continent africain ait offert, Ali Farka Touré, regretté papa de Vieux. Ensemble, ils revisitent l’oeuvre d’Ali, certes sans l’extrême sensibilité et agilité qu’exprimait le légendaire Ali jusqu’à son décès en 2006, mais le goûteux groove des Texans, l’envoûtante présence de leur orgue sur les chansons, la simplification (à outrance, osons le dire) des motifs rythmiques intéresseront peut-être un nouveau public à la tradition musicale malienne. Puis, ne boudons pas notre plaisir : de la première à la huitième chanson, cet album, au final très pop, est chaleureux, les mélodies originales se faufilant entre nos deux oreilles avec l’intention d’y demeurer. C’est en soi une victoire.





Ali ★★★ 1/2 Funk Vieux Farka Touré et Khruangbin, Dead Oceans