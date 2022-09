«Daniel Lavoie chante Rimbaud», Daniel Lavoie

Après l’album Léo Ferré chante Verlaine et Rimbaud (1964), fallait être culotté (ferré !) pour oser réveiller une fois de plus un « dormeur du val » qui n’en demandait pas tant. Ils ont quand même été légion à tâter le canon rimbaldien : Brigitte Fontaine, Joan Baez, Charlebois, jusqu’à Klaus Kinski. C’était assez, non ? Qu’à cela ne tienne, l’auteur-compositeur-arrangeur Laurent Guardo entendait ces mots mauditement beaux dans la bouche de Daniel Lavoie. Pardi ! Puissance et tendresse, basses gutturales, aigus époustouflants, notre grand gars a certainement l’envergure voulue. Guardo et lui ayant déjà collaboré ensemble, l’affaire ne pouvait que se faire. Ce que ça donne, ce Daniel Lavoie chante Rimbaud. La rivière de Cassis ? Une certaine grandiloquence. Du beurrage de qualité supérieure, mais du beurrage tout de même. Orchestrations pompières, arrangements floraux trop odorants, dorures. Là où on aurait espéré un peu de « dérèglement de tous les sens », on obtient du prévisible en gros. La rivière de cassis est un coup de Rimbaud dans l’eau.

Daniel Lavoie chante Rimbaud ★★ Chanson Un projet musical de Laurent Guardo et Daniel Lavoie