«Superficial Stains», Emma Beko

Près de six mois après Digital Damage, Emma Beko revient avec Superficial Stains, la dernière partie de son album en deux temps. Comme une bulle en suspension, celui-ci permet à cette artiste singulière de hip-hop lofi de se dévoiler un peu plus, sans révérences, dans la continuité de son premier disque BLUE (2021). En s’accordant le droit d’être vulnérable et d’évoquer la brutalité des choses — telles qu’elles sont et telles qu’elle les ressent —, Beko nous entraîne avec elle dans un voyage fragile mais grandiose vers la guérison. Superficial Stains est un tour de force tranquille et cathartique où l’autrice-compositrice-interprète se départ avec grâce de ce qui a un jour marqué son âme et fait quelques dégâts. Happiest et Everything I’m Not reflètent, par exemple, les contradictions qui ont fait d’Emma Beko l’une des musiciennes les plus honnêtes et les plus précieuses que compte Montréal aujourd’hui. Quant à ANGEL, la dernière chanson douce-amère de l’EP, elle est ce phare qui hurle dans un murmure qu’aller mieux, et surtout de l’avant, est possible.





Superficial Stains ★★★ 1/2 Hip-hop Emma Beko, indépendant