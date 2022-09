«Saturne en Capricorne», hôte

Le plaisir croît avec l’usage de Saturne en Capricorne, second minialbum du projet hôte de l’auteur-compositeur-interprète (et accessoirement photographe) Marc-André Dupaul. À la première écoute nous reviennent en mémoire les légers irritants apparus lors de son passage aux dernières Francouvertes, ces chansons bizarrement articulées, ses textes sibyllins, sa voix étouffée sous les effets sonores. Chimères et Halo en ouverture souffrent des mêmes maux, qui s’atténuent sur Faucille, Dupaul laissant enfin entendre le timbre fragile de sa voix. Puis se révèle Honnête, formidable groove art rock, sur lequel Dupaul et son orchestre atteignent l’équilibre recherché entre expérimentation sonore et chanson rock à textes. Le rythme, les textures de guitares et de synthés ainsi que la vision esthétique de Dupaul et de son coréalisateur Étienne Dupré (collaborateur de Klô Pelgag) s’approchent de la démarche d’un Thom Yorke solo. On aurait pris tout un album sur ce ton, rendu plus léger sur la très belle chanson titre en conclusion.

Saturne en Capricorne ★★★ Pop hôte, indépendant