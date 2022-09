«The Flow», Halde

La pause s’est éternisée, la pandémie a signifié une fin pour Groenland, ce group pop indie que nous suivions depuis 2013. Le premier album solo de Sabrina Halde nous arrive sans grand écroulement, comme si la fonte du glacier était inévitable. Les chansons semblent le surligner, Circles est le premier titre autant qu’un mot-clé : on ne pouvait pas toujours tourner en rond. « I’d rather choose to be on my own / Than working for two and still feel alone », affirme-t-elle. Autant suivre le courant. C’est encore beaucoup Groenland dans les mélodies, en moins chargé, la banquise dérive et ce n’est pas plus mal. Sabrina est plus présente, voilà tout : on dirait par moments qu’elle est debout sur le grand vaisseau flottant et fondant. De Mermaids, alliées du voyage, à Pictures of Mountains, Halde trouve de chanson en chanson ses repères, mesure pas à pas le chemin parcouru (Baby Steps), traverse pour de bon la ligne d’horizon (Crossing Waters). Et nous la suivons, comme avant. Flot constant : la vie continue.





The Flow ★★★ 1/2 Pop indie Halde