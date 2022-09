«In These Times», Makaya McCraven

Le batteur, compositeur et band leader américain Makaya McCraven a gâté les jazzophiles l’été dernier lors de ses trois concerts au Festival international de jazz de Montréal et se montre à nouveau généreux avec ce somptueux In These Times, qu’il a mis presque sept ans à composer, à enregistrer et à assembler en studio. Un bijou assorti d’orchestrations de cordes enrobant ses grooves dès les sept premières minutes de cet album, où la vision jazz du musicien se conjugue à la musique contemporaine, minimaliste et hip-hop. Sur The Fours et High Fives, en première moitié de l’album, McCraven tricote des rythmiques bluffantes (quelle finesse, quelle intelligence sur This Place That Place !), arrachant le rythme du rap à sa signature habituelle pour lui imposer des mesures composées aussi complexes que sophistiquées. Les collaborateurs invités rehaussent la proposition, à commencer par la harpiste Brandee Younger, dont le jeu évoque la dimension spirituelle du jazz de Dorothy Ashby. Ajoutez-y des thèmes forts (comme celui de Dream Another). Voilà un album à chérir.

Cliquez ici pour découvrir un extrait.

In These Times ★★★★ Jazz Makaya McCraven, International Anthem