«Maestrino Mozart», Marie-Ève Munger

Ce CD vient à bon escient nous rappeler la voix et le talent de Marie-Ève Munger. La soprano colorature poursuit sa carrière en Europe et a chanté la saison dernière notamment à Strasbourg (la Reine de la nuit dans La flûte enchantée et dans la production des Oiseaux de Braunfels), à Lille et à Lausanne. Elle consacre ici un programme au jeune Mozart, avec des compositions allant de Die Schuldigkeit des ersten Gebots, K. 35 (11 ans) à Lucio Silla, K. 137 (16 ans). La tonicité des vocalises de « Parto, m’affretto », extrait de ce dernier, démontre la forme vocale de Marie-Ève Munger. Cette période de jeunesse est dominée par les airs d’Aspasia tirés de Mitridate. Ceux-ci fournissent évidemment un point de comparaison parfait, puisque l’intégralité de ce bijou d’un Mozart de 14 ans vient d’être enregistrée par Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre, avec Sabine Devieilhe enAspasia. On comprend alors les limites du son orchestral émacié et du dramatisme un peu placide de ce qui est, ici, une carte de visite sonore honorable plus qu’un jalon discographique.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Maestrino Mozart ★★★ Classique Marie-Ève Munger, Les Boréades, Philippe Bourque, Atma ACD2 2815