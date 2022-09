Nicolas Ellis, rayon de soleil à travers les nuages lavallois

Le 7 juin dernier, l’Orchestre symphonique de Laval annonçait le départ de son directeur musical, Alain Trudel. Depuis cette surprenante décision, l’orchestre est en recherche d’un nouveau chef. Plusieurs seront testés cette saison. Nicolas Ellis, le premier, a placé d’emblée la barre très haut mercredi.

La plus stupéfiante surprise concernant Nicolas Ellis est de ne pas le voir en finale du processus de sélection du nouveau directeur musical de l’Orchestre symphonique de Québec. L’OSQ avait vraiment un sérieux coup à jouer avec le « nouveau Yannick » du Québec pour refaire à 20 ans de distance le coup réussi par le Métropolitain avec Yannick. Mais bon, s’ils préfèrent la Finlandaise Emilia Hoving, Nicolas Ellis s’en remettra. Il a commencé sa « cure » mercredi soir à Laval avec un concert emballant sur le thème de la danse.

La soirée débutait avec un hommage à Lise Beauchamp. L’hautboïste oeuvrait aussi à Laval et la partition choisie fut admirable : le thème « Gabriel’s Oboe » tiré du film Mission, musique d’Ennio Morricone à vriller le coeur.

Contrairement à Anne Queffélec à Bourgie la veille, Ellis a ensuite donné un exemple de la manière dont on parle à un public avant une oeuvre, Cendrillon de Prokofiev, en des mots simples, directs et des illustrations claires permettant à l’auditeur de se repérer efficacement dans les six étapes de la 2e Suite.

L’orchestre et le chef ont tout de suite trouvé un terrain d’entente, malgré des passages délicats à gérer. Il est vrai que la direction de Nicolas Ellis va à l’essentiel : il ne s’épanche pas trop, sollicite les bons pupitres, obtient ce qu’il désire. Le Galop (6e volet) fut bien négocié et à partir de là tout alla crescendo.

La tenue orchestrale de l’OSL dans la Suite de L’oiseau de feu mérite un grand coup de chapeau. Là aussi, l’efficacité de la direction se vérifiait au début de la Danse infernale ; aucun geste superflu pour une cohésion orchestrale remarquable. Superbe transition Berceuse-Finale, aussi, et remarquable montée en puissance de ce dernier.

Mais tout cela n’était qu’un apéritif face à la véritable exaltation collective que chef et orchestre ont partagé dans les huit extraits du Lac des cygnes de Tchaïkovski. La fermeté, la densité sonore, la tenue orchestrale, l’élan des danses (hongroise, espagnole, napolitaine), la tenue du pupitre de violons mené par un Antoine Bareil qui ne laissait rien au hasard : tout cela faisait plaisir à voir.

Le chef jouait sur du velours, puisqu’il est connu de nombreux musiciens qui font aussi partie du Métropolitain et ont donc déjà des réflexes musicaux avec lui. Le Tchaïkovski, vraiment, faisait tout sauf « orchestre de banlieue » et Ellis a placé la barre très haut, mercredi soir, avant les venues de Jean-Michel Malouf, Julien Proulx et Mélanie Léonard.

Double chantier

Marc-André Nadon, vice-président du Conseil d’administration, a présenté le chef avant le concert. Le Devoir a rencontré Monsieur Nadon à la pause pour se faire confirmer le départ de la directrice générale Tatiana de Burbure. En poste depuis novembre 2021, celle-ci a quitté son emploi en août 2022, soit deux mois et demi après le directeur musical Alain Trudel, dont l’Écho de Laval, dans son édition en date du 23 décembre 2021, avait pourtant annoncé le renouvellement pour 5 années supplémentaires !

Depuis le départ de Marie-Pierre Rolland de la direction générale en octobre 2019, l’OSL a donc épuisé quatre directeurs généraux en moins de trois ans. Certes tous ne sont pas partis pour les mêmes raisons, mais se sont succédé au plus haut poste, Maude Brunet, Charles Decroix, Sarah Belleville et Tatiana de Burbure.

Monsieur Marc-André Nadon a confirmé mercredi au Devoir que le poste de direction générale sera pourvu avant la direction musicale, probablement avant les Fêtes. Par ailleurs Jean Letarte, un ancien de l’OSM et de l’OSQ a été engagé entretemps comme « conseiller musical ».

Dans le processus de succession d’Alain Trudel, qui était en poste à Laval depuis 2006, les musiciens ont été assurés de pouvoir donner leur opinion. C’est là un enjeu majeur afin d’éviter l’imposition d’une candidature parachutée, artistiquement nettement moins-disant, mais qui serait, par exemple, soutenue par un puissant commanditaire ou des connexions diverses.

Ce soir on danse ! Prokofiev : Cendrillon (2e Suite). Stravinski : Suite de L’oiseau de feu. Tchaïkovski : Le lac des cygnes (extraits). Orchestre symphonique de Laval, Nicolas Ellis. Salle André-Mathieu, mercredi 28 septembre.