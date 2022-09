Les grandes batailles d’Osmo Vänskä

Le chef finlandais Osmo Vänskä, 69 ans, donnera cette semaine son premier concert à Montréal depuis près de 25 ans. Il vient de quitter l’Orchestre du Minnesota, dont il est devenu le chef émérite, entrant dans l’histoire de cette institution qu’il a hissée à un niveau inédit et admiré de tous. Promoteur de la musique de ses compatriotes Kalevi Aho, Einojuhani Rautavaara ou Kaija Saariaho, il peine cependant à les imposer en concert.

« J’ai souvent dit qu’un orchestre symphonique n’est pas un musée. Nous devons jouer les oeuvres composées aujourd’hui, il y a 10 ou 20 ans. Si nous ne programmons que Tchaïkovski et Brahms, cela va mener l’auditoire au désintérêt. »

Ce credo anime Osmo Vänskä depuis longtemps. À l’époque de sa première rencontre avec Le Devoir, en 2000, à l’ouverture du Sibelius Hall de Lahti, il avait créé une oeuvre de Kalevi Aho. Quelques mois plus tard, pour ses débuts à Paris, il dirigeait l’Orchestre national de France, non pas dans quelque cheval de bataille du répertoire, mais dans la 7e Symphonie, « Insect Symphony », de ce même Aho, faisant découvrir au public parisien une partition qui, si les programmateurs avaient un tant soit peu de curiosité, pourrait devenir les Tableaux d’une exposition du XXIe siècle.

Terrible inertie

« Un bon programme de concert est comme un souper dans un bon restaurant. Il faut de l’inventivité, de la variété. Je ne veux pas manger toujours la même chose. Je veux manger français, coréen, italien… Un programme intéressant, c’est celui, contrasté, où le public n’a aucune chance de s’assoupir et à propos duquel il dit, à la fin : cela m’a intéressé ; peut-être que je pourrais même aimer. »

En 2000, lorsque nous discutions du répertoire symphonique, Osmo Vänkä pensait que la musique d’Aho trouverait son public : « Les oeuvres sont abouties, parfaitement architecturées, elles ouvrent des espaces, prennent soin de votre âme. C’est une musique qui parle. » Il avait même choisi La fête des eaux profondes lors de son premier concert à Montréal en 1998.

Vingt-deux ans plus tard, rien n’a bougé. « Des gens pensent que ce qui vient après Stravinski est trop moderne et que même Stravinski est trop moderne. Mais il ne faut pas se leurrer : renouveler le répertoire, c’est beaucoup de travail ; il faut lire les partitions, écouter des enregistrements. C’est bien pour cela qu’il est utile de travailler en groupe ; une personne ne peut pas tout emmagasiner. Il faut un groupe qui comprenne quelle direction prendre et comment améliorer l’orchestre. »

Le chef finlandais, qui a soif de nouveauté, dirigera le 4e Concerto et la 5e Symphonie de Beethoven à Montréal. « Les programmes résultent toujours d’une collaboration : les uns apportent une idée, les autres suggèrent autre chose. Beethoven, c’est l’orchestre. » Sa touche, il l’a apportée dans les compléments : Subito con forza d’Unsuk Chin (5 minutes) et Ciel d’hiver de Kaija Saariaho (11 minutes).

À ceux qui rêvaient d’une Cinquième de Carl Nielsen, compositeur dont Vänskä pense qu’il peine à entrer vraiment au répertoire, il faut dire que le rayon d’action décisionnel des chefs invités est limité, ce dont le chef ne se formalise pas. « Ce sont les orchestres qui doivent savoir ce qu’ils souhaitent obtenir des chefs invités. Ceux-ci sont là une semaine, alors que l’institution artistique déploie ses plans sur une année pour la ville dans laquelle elle oeuvre afin que son public ait accès à un large éventail artistique. Lorsque l’orchestre demande quelque chose ou apportedes idées, cela va dans la direction de cet arc programmatique. L’invité n’est pas directeur artistique. »

Le chef est très nouvellement actif comme invité. Il ne sait pour l’heure s’il souhaite reprendre un mandat de directeur musical après ses 19 ans à la tête de l’Orchestre du Minnesota, qui suivent ceux passés à faire connaître l’Orchestre de Lahti en Finlande. « Je me pose la question chaque jour. J’essaie d’apprendre la vie de chef invité, car j’ai été directeur musical pendant les 38 dernières années. J’essaie d’éviter les maux de tête désormais ! » En fait, on comprend que le chef, qui a déjà reçu trois propositions, toutes déclinées, pourrait tout de même se laisser convaincre par un projet passionnant.

Une expérience marquante

Dans sa politique artistique au Minnesota, Osmo Vänskä a opté pour la collégialité. « Imposer mes choix serait stupide. Nous avons un comité des programmes composé de musiciens, d’un membre du conseil d’administration, du président-directeur général de l’orchestre et de l’administrateur artistique. Si un groupe de 10 cerveaux cherche le meilleur, c’est mieux qu’un seul cerveau. » Le chef a ainsi exporté aux États-Unis le modèle qu’il avait expérimenté en Finlande.

Ce qui l’a marqué profondément lors de ce mandat de 19 ans, c’est l’incroyable saga du lockout. « Au final, je retiens de ces 19 années une période remarquable de construction. Mais durant la période de lockout, l’un des plus longs de l’histoire des États-Unis, l’orchestre a presque été détruit par le conseil d’administration. »

Le conflit fut marquant dans l’histoire des orchestres en Amérique du Nord : 16 mois d’un lockout né du refus des musiciens de voir leurs salaires baisser de 30 à 40 %, comme le voulait la direction engagée par le conseil d’administration, pour résorber un déficit cumulé. Au bout de 16 mois d’un bras de fer, la baisse consentie fut de 15 %. Mais Osmo Vänskä venait de démissionner.

« En général, lorsque débute un lockout, le mot d’ordre pour un chef, c’est : “Détourne le regard, voyage et va travailler ailleurs pour que les journalistes ne t’appellent pas.” Je n’ai pas agi ainsi, car je construisais des choses avec mon orchestre et je jugeais que les musiciens étaient traités de manière injuste. Je suis donc resté avec eux. » Ces musiciens qui n’avaient plus accès à leur salle organisaient leurs propres concerts sous le nom « Musiciens de l’Orchestre du Minnesota ». Osmo Vänskä en dirigeait certains.

« J’ai mis ma démission dans la balance pour donner plus de poids à la négociation. Lorsque nous allions perdre trois concerts à Carnegie Hall et quatre concerts aux Proms, j’ai menacé de quitter l’Orchestre. Mais les banquiers se moquaient de Carnegie Hall ou des Proms. »

Après la résolution du conflit, en janvier 2014, de nombreuses voix se sont élevées pour demander le retour du chef. C’est là qu’un bras de fer a débuté. « Quand ils m’ont demandé de continuer, j’ai demandé que le p.-d.g. soit viré et que les banquiers qui faisaient la pluie et le beau temps ne soient plus attachés à l’Orchestre. C’est arrivé. »

Le 20 mars 2014, Michael Henson, le p.-d.g. engagé pour faire le grand ménage, démissionnait. Le 28 mars, huit membres du conseil d’administration quittaient le navire. Et le 23 avril, le conseil votait le réengagement d’Osmo Vänskä.

Au final, Osmo Vänskä retient les choses « inhabituelles » qu’il a pu faire et résume : « De la situation est née l’occasion de construire quelque chose de neuf : un nouveau type de collaboration. Je ne voulais plus de la vieille manière, où des musiciens venaient aux répétitions, préparaient un programme, le jouaient et rentraient chez eux. Je voulais aussi qu’on construise une équipe, et ne pas non plus avoir deux entités, avec l’administration d’un côté et les musiciens de l’autre. Ils devaient se rencontrer et travailler ensemble pour ne viser qu’un seul but : ce qui est bon pour l’Orchestre du Minnesota, la semaine suivante, la saison suivante et dans l’avenir. Bien des choses ont émergé : les musiciens sont dévoués à l’Orchestre, la planification est pensée pour eux et ils viennent avec joie parce que c’est leur orchestre. »

Pour tous ceux qui ont assisté à la 2e Symphonie de Mahler à l’OSM en ce début de saison, il y eut entre Osmo Vänkä et le Minnesota Orchestra une expérience cathartique similaire documentée en disque par BIS : Kullervo de Sibelius. Ce concert-là fut bien davantage qu’une simple soirée : ce fut la communion de musiciens qui avaient frôlé le désastre et qui s’envolaient vers une renaissance.

Le « miracle Vänskä » à l’Orchestre du Minnesota s’incarne dans une puissante et lumineuse intégrale Beethoven et dans une somptueuse intégrale Sibelius, le cycle Mahler, en cours, étant plus inégal.

Allons surtout saluer ce chef qui, au début de sa carrière, sut cultiver les vertus de la patience en travaillant son art dans la petite ville de Lahti pendant que ses compatriotes Jukka-Pekka Saraste et Esa-Pekka Salonen parcouraient le monde.

