Pierre Kwenders remporte le prix de musique Polaris

Le jury du prix de musique Polaris a récompensé lundi soir l’auteur, compositeur, interprète et DJ Pierre Kwenders pour son album José Louis And the Paradox of Love, une interprétation aussi intime que moderne des rythmes dansants de la République démocratique du Congo dont il est originaire. Il s’agit seulement du second album interprété (majoritairement) en langue française de l’histoire de ce prix inauguré en 2006. Kwenders devient le septième artiste — ou formation — issu du Québec en 17 ans à remporter le Polaris récompensant « les artistes ayant créé des albums de musique canadiens de renom », auquel est attachée une bourse de 50 000 $.

Récompense pleinement méritée pour le musicien qui, depuis son premier album Le dernier empereur bantou (2014), a tissé autour de lui une toile musicale comprenant le collectif Moonshine, qui organise des soirées dansantes aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud, en plus de proposer des émissions musicales sur les réputées webradios Rinse. FM et NTS. live, toutes deux britanniques. L’album José Louis And the Paradox of Love va dans la même direction : une œuvre personnelle et propulsée par des rythmes d’Afrique s’adressant à la planète entière par le filtre des musiques électroniques destinées aux planchers de danse.

À voir en vidéo Identité | Pierre Kwenders, ambassadeur de la joie de vivre

Ce disque, « c’est l’histoire de tant de jeunes Africains qui se sont découverts — c’est mon histoire d’Africain, de Canadien, de Congolais », a déclaré Pierre Kwenders en acceptant son prix, sur la scène du Carlu, à Toronto. Le musicien, qui avait offert une performance plus tôt en soirée après avoir passé l’été à parcourir les scènes des festivals de musique au Québec, a salué dans son discours quelques membres de sa famille récemment décédés ; l’album « raconte l’histoire des gens qui m’ont inspiré », a-t-il ajouté.

Kwenders s’ajoute à la longue liste de musiciens québécois ayant marqué l’histoire du Polaris, après Patrick Watson (2007), Karkwa (2010), Arcade Fire (2011), Godspeed you ! Black emperor (2013), Kaytranada (2016) et Backxwash (2020). La courte liste des dix albums en lice pour le prix Polaris 2022 illustrait à nouveau l’ascendance de la scène musicale québécoise puisqu’elle comprenait également l’excellent album Frame of a Fauna de la compositrice Ouri et PICTURA DE IPSE : Musique directe d’Hubert Lenoir — et, soyons un brin chauvins, de Chiac Disco de l’Acadienne Lisa Leblanc, Québécoise d’adoption.

Cette courte liste comptait aussi sur deux captivants projets issus des Premiers peuples, celui du duo rap Snotty Nose Rez Kids (du peuple Haislas, en Colombie-Britannique) et du groupe indie rock anichinabé OMBIIGIZI, dont fait partie Daniel Monkman de la formation Zoon. Le projet Destroyer du vétéran vancouvérois Dan Bejar, la musicienne r & b torontoise Charlotte Day Wilson, le rappeur de London, Ontario, Shad (qui apparaissait pour une cinquième fois sur cette courte liste) et l’autrice-compositrice-interprète indie rock ontarienne Kelly McMichael complétaient le cercle des créateurs des dix meilleurs albums canadiens de l’année, selon un vaste jury de critiques de l’industrie.

Seul bémol à cette victoire, Pierre Kwenders a dû livrer son discours dans une salle dégarnie. Retransmis sur le web par la CBC, le gala du prix de musique Polaris s’est démarqué par son amateurisme, s’étirant sur plus de quatre heures ponctuées par de laborieux changements de plateau presque aussi longs que les performances offertes par les musiciens en lice, en commençant par celle du récipiendaire de l’édition 2021 du Polaris, le rappeur Cadence Weapon. La performance de la Montréalaise Ouri aura marqué les esprits par sa sophistication, celle d’Hubert Lenoir par sa folie.

La démarche de l’organisation du prix Polaris s’inspire de celle du Mercury Prize britannique, inauguré en 1992 et dont le 31e gala, originalement prévu le 9 septembre dernier, a dû être reporté en raison du décès le jour même de la reine Élisabeth II. Selon les preneurs au gage, les formations Little Simz, Self Esteem et Wet Leg sont favorites pour remporter les honneurs.