«Là-bas», Véranda

Catherine, comédienne, et Léandre, musicien, se sont rencontrés. Ont chanté. Leurs voix se marièrent, révélant un goût commun pour le folk, le country, le bluegrass. Des chansons naquirent, le duo trouva son nom comme on trouve une maison : Véranda. Après deux EP, le premier en français (Yodel bleu), le deuxième en anglais (Woodland Waltz), le temps du plein album est venu pour nos tourtereaux aux noms composés : elle, Audrey-Lachapelle ; lui, Joly-Pelletier. Belle histoire, belles chansons libres sur des musiques enracinées. Presque toutes expriment sous divers angles un même rêve d’appartenance. « J’ai perdu mon temps à ramer contre le courant », constate Léandre, vite rejoint par Catherine, dans Toutes les rivières. Là-bas, chanson-titre aux « milliers de balises », est une longue quête de la bonne place. Demi-tour, Étrange oiseau, Véranda chante sur tous les tons le désir d’être bien quelque part, ensemble, de dépasser l’ennui. Ce n’est pas gagné, mais il a maintenant un album pour partager l’horizon avec vous, et des chaises berçantes sur la véranda.

Là-bas ★★★ 1/2 Véranda, Big in the Garden