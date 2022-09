La course des disques

Rentrée. Le mot a quelque chose de suranné, on pense à une file d’élèves, un bras de distance entre chacun, un peu de fébrilité, mais contenue. Parler de rentrée d’automne des disques semble désigner pareillement une autre époque, celle du chacun son tour, celle de l’espace vital pour une arrivée au monde, chaque album ayant sa fenêtre, son occasion.

Ce temps-là est révolu. On est passé du chacun son tour au chacun-pour-soi : la rentrée s’est comprimée en ruée. Allez on lance, vite, tout de suite. Les relationnistes ne savent plus où donner du communiqué, les fenêtres des médias sont fracassées, des disques tout neufs sont déjà piétinés, ignorés. On dresse la liste des victimes d’hier. Combien d’arrivées en magasin (ou sur des plateformes numériques diverses) le vendredi 9 septembre ? Qu’est-il advenu du nouveau Mountain Daisies et de son Simple Stuff, premier disque destiné à l’Amérique au grand complet et lancé au Festival western de Saint-Tite ? De Narcisse et de La fin n’arrive jamais ? Et des autres ? On en oublie. Bousculade, goulot d’étranglement. C’était vendredi. Hier. Du passé.

Futurs oubliés, faute de place

Regardons devant. Une date, une seule, disons le 16 septembre. Ce jour-là, le vétéran René Lussier présente Au diable vert, sûr et certain qu’on en parlera, car le travail du créateur du Trésor de la langue est digne d’écoute, de mention, d’entrevue, de texte conséquent. Mais seulement voilà, le même jour, plus ou moins simultanément, surgissent Elizabete Balcus et son Hotel Universe, le rappeur Mantisse et son Colin-maillard, des albums de Beauséjour, de Veranda, de Debbie Tebbs. Ah oui, et le Chic-Nord du groupe Mordicus (spectacle-lancement le 17, mais parution le 16). Notez qu’entre le 9 et le 16, si on calcule bien, il y a sept jours. Des disques seront lancés : le premier de la Gaspésienne Mylène Vallée ; le groupe Mentana (disque paru en amont, bonne idée) aura SON spectacle-lancement au Ministère.

Septembre, une fois le premier tri fait (c’est fou : on détermine à l’avance de qui on risque fort de ne rien dire), c’est aussi des offrandes de Jason Bajada, Sally Folk (un EP de relectures bien nommé : Répliques), Caroline Savoie, Lydia Képinski. Encore heureux que nous ayons pris un peu d’avance du côté du Bibi Club : son album est un étoilé de la rentrée et son spectacle-lancement aura lieu en pleine ruée.

Vertige ? Ça s’effrite au bord de la falaise. Ce n’est pas comme si on se croisait les bras dans le reste du monde. On a moins la sensation de ruée, l’industrie planétaire tenant encore ses ouailles dans le rang et respectant le plan de match. Mentionnons tout de même, rien qu’en septembre, un Marlon Williams plus qu’attendu, le retour d’Ozzy Osbourne, le premier album en solo d’un certain Marcus Mumford pas exactement inconnu au bataillon et le nouveau Björk, pour ne nommer que ceux-là. Ajoutons un Daniel Lanoisaussi seul que le titre l’indique : Player, Piano. Et, directement de la France à destination mondiale, incontournable et inclassable, Christine and The Queens refait irruption sous un nouveau nom (Redcar) avec un disque plus qu’attirant : Les adorables étoiles.

Ces albums qui se laissent désirer

Notez. Nous en sommes au sixième paragraphe et nous n’avons point souligné à grands traits mérités les parutions majeures de la rentrée, dans le vieux sens du terme. Ces albums dont le processus de dévoilement est encore assujetti à un savoir-faire éprouvé. Après le Richard Séguin, en magasin depuis vendredi (le même vendredi que les pressés du deuxième paragraphe), il faudra attendre jusqu’en octobre (attendre, oui, attendre, ce mot d’un autre temps) le huitième album de Catherine Durand, intitulé La maison orpheline.

Une semaine avant le Bélanger. Daniel Bélanger qui est désormais à l’enseigne de Secret City Records, un grand pas pour le natif d’Audiogram. L’album répond au doux nom de Mercure en mai, ça nous mêle un peu dans nos dates, mais c’est peu de dire que l’attente sera récompensée. Glissons au passage que le Midnights de Taylor Swift sera révélé à peu près en même temps, mais c’est sans grande incidence pour notre Daniel.

Gros noms de la saison ? Il y a quelques autres parutions d’octobre non moins sainement vécues dans la perspective d’heureuses retrouvailles en temps et lieu : deux albums de duos, l’un de Milk & Bone (Chrysalism) et l’autre des Soeurs Boulay (Échapper à la nuit). Plus tard, ce sera le temps de se réchauffer, et le retour de Chloé Sainte-Marie (un livre-disque, Maudit silence) fera du bien, même là où il fera mal. De plus loin encore nous arrivera France Castel, qui redit bonjour à la chanson. Et réciproquement.

Au rythme de la nature

Mentionnons avec beaucoup d’enthousiasme le nouvel album de Rosie Valland,qui aura également son moment. Ce serait bien aussi que le deuxième album de l’étonnant Duu (Étienne Dupré au civil) trouve un peu d’espace dans la cohue de celles et ceux que l’on devrait connaître mieux : musicien très demandé (il tourne présentement avec Klô Pelgag à travers le monde), il est aussi auteur-compositeur-interprète, et son Arboretum sera prêt en octobre pour la visite officielle. De la même patiente façon, Après la pluie, le premier album complet du groupe Cosmophone, ne se laissera découvrir qu’après les dernières feuilles tombées. Ce qui est logique, après tout : l’opposé de la ruée. Ça pousse quand ça pousse, et il pleut quand il pleut.

L’automne aura fini par imposer son rythme. Pensez que ce sera novembre quand nous parviendra le disque Dutronc et Dutronc, témoignant de la réunion improbable et pourtant si naturelle entre papa Jacques et fiston Thomas. Juste avant de calfeutrer les fenêtres et de rentrer pour de bon, on chantera Il est cinq heures, Paris s’éveille à l’heure avancée de l’Est.