Bijoux jazz et métissés pour habiller l’automne

À tout seigneur, tout honneur. Presque six ans après son décès, le Montréalais Leonard Cohenfera l’objet d’un nouvel hommage discographique concocté par le réalisateur américain Larry Klein (Melody Gardot, Norah Jones, Holly Cole) pour l’étiquette Blue Note, intitulé Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen. Douze relectures par les grosses pointures d’un jazz flirtant avec la pop, à moins que ce ne soit l’inverse : James Taylor s’attaquera à Coming Back to You, Nathaniel Rateliff à Famous Blue Raincoat, Gregory Porter à Suzanne, même Iggy Pop, Mavis Staples et Bill Frisell se prêtent au jeu.

Le Congo à l’honneur

Surnommé « The King », Fally Ipupa est probablement la vedette de l’heure sur la scène musicale de l’Afrique francophone, chiffres à l’appui : paru il y a à peine deux mois, le clip de son succès Bloqué, prélude à l’arrivée d’un septième album, a été visionné plus de 8 millions de fois. Le musicien congolais, aussi à l’aise sur une rumba que sur une rythmique afrobeat moderne, fera assurément salle comble au théâtre Olympia le 12 octobre ; Afrotronix, Afro B et BM assureront sa première partie.

Septembre québécois

Quelques remarquables albums sont attendus dans les prochaines semaines, à commencer par le nouveau Rafael Zaldivar, baptisé RUMBA — atterrissage le 16 septembre, sur étiquette Effendi. Le compositeur et pianiste d’origine cubaine y a convié la crème des interprètes de la scène jazz locale ainsi que quelques invités de marque, dont Terri Lyne Carrington et Kurt Rosenwinkel.

Le même jour paraîtra aussi l’album Michel Donato et ses amis québécois soulignant le 80e anniversaire du compositeur et contrebassiste Michel Donato (lancement le 12 novembre à l’Upstairs) ainsi qu’un nouvel album du compositeur et guitariste René Lussier, intitulé Au diable vert, dont il nous avait présenté la substance lors de la dernière édition du Festival international de musique actuelle de Victoriaville.

Le 23 octobre, la compositrice et pianiste Gentiane MG révélera le nouvel album de son trio intitulé Walls Made of Glass, dont quelques extraits furent présentés au public du Festival international de jazz de Montréal il y a deux mois. Enfin, le 25 novembre paraîtra Papperlapapp, album du duo formé du pianiste Félix Stüssi et du saxophoniste/multi-instrumentiste Jean Derome — ce dernier dévoilera aussi le 9 septembre l’album Rose Drummond, « un hommage à cette grande artiste et pionnière québécoise, réalisé à partir d’un recueil de ready-made et de chansons absurdes puisées dans l’ensemble de [sa] carrière », explique-t-il.

Un automne caliente

L’année 2022 est particulièrement généreuse en concerts pour les amateurs de musique latino moderne, et ça se poursuit cet automne avec deux tournées à faire danser les foules. Le 17 septembre, le Colombien Sebastián Yatra, maître de la ballade pop romantique, séduira la Place Bell ; en première partie, sa consoeur Karol G, étoile reggaeton/latin trap, vaut autant le détour — paru en avril dernier, le clip de Provenza, premier extrait d’un album à venir, a déjà été visionné à plus de 420 millions de reprises sur YouTube ! Puis, le 20 octobre, toujours à la Place Bell de Laval, le légendaire duo portoricain Wisin y Yandel, pionnier du reggaeton, fera escale chez nous avant de poursuivre sa tournée d’adieux baptisée La Ultima Misión.

La comète file !

Ce sera l’une des visites internationales les plus attendues des jazzophiles : le 15 octobre, le trio britannique The Comet Is Coming revient à Montréal, cette fois sur les planches du National. L’ensemble jazz futuriste, formé du saxophoniste Shabaka Hutchings, du batteur Max « Betamax » Hallett et du claviériste Dan « Danalogue » Leavers, viendra défendre les nouvelles compositions de son quatrième album,Hyper-Dimensional Expansion Beam (Impulse ! Records), attendu le 23 septembre.

L’autre saison des festivals

Retour de l’OFF Festival de jazz de Montréal, du 6 au 15 octobre, dans les plus chouettes salles de la métropole. Le menu détail de la programmation sera dévoilé le 12 septembre, alors limitons-nous à vous mettre l’eau à la bouche en mentionnant la visite de l’Orchestre national de jazz (France), qui proposera une performance baptisée Ex Machina le 7 octobre, et celle de l’Ensemble Joe Chambers – Andrés Vial le 15 octobre, les deux au Théâtre Plaza.

Au rayon des musiques métissées, Mundial Montréal promet de nouvelles révélations du 15 au 18 novembre. Le Helsinki-Cotonou Ensemble, l’orchestre trad Le Diable à cinq et les ensembles Lengaïa Salsa Brava et Moneka Arabic Jazz ont déjà confirmé leur présence. On attend que soit dévoilée la programmation de la 23e édition du Festival du monde arabe, qui se déroule généralement au début du mois de novembre. Et quel est ce nouveau petit festival ayant réservé la salle du O Patro Vys les 7 et 8 octobre ? Le Festival Django de Montréal.