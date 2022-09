Révélée lors de la saison 2017 de La voix, Abigail Galwey s’est depuis investie dans plusieurs projets musicaux, en solo ou en groupe. Son plus récent se nomme EDDY, duo qu’elle forme avec le bassiste Danny Trudeau, fidèle accompagnateur de Dominique Fils-Aimé. Leur premier album s’intitule Fluid, un titre qui pourrait qualifier la proposition musicale, pop avant tout, pigeant ensuite dans la soul, le R&B, le blues et le jazz. À la réalisation, le guitariste Joe Grass donne beaucoup de prestance à ces chansons qui, en revanche, parviennent difficilement à s’incruster entre nos deux oreilles en raison de mélodies sans grand relief, hormis peut-être pour celle du numéro soul-disco Room in a Bubble, qui comprend d’ailleurs un couplet en français, et de One Thing Still Remains, l’une des meilleures de l’album. Galwey a la voix convaincante, un beau timbre chaud qui fait honneur aux styles musicaux qui nourrissent le duo, dont l’identité musicale demeure, justement, fluide, voire encore indécise. En concert au Ministère le 19 octobre.

Fluid EDDY, Ensoul Records