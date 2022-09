«Debussy», Louis Lortie et Hélène Mercier

Ce généreux CD paraissant vendredi rassemble la Petite Suite, les transcriptions pour deux pianos de la 1re Arabesque, de la Ballade slave et de La fille aux cheveux de lin, les Six épigraphes antiques, Marche écossaise, Andante cantabile ainsi que la transcription pour deux pianos par André Caplet de La mer. Si Louis Lortie est un grand promoteur des brillants pianos Fazioli, ce disque-ci est enregistré sur deux Bösendorfer, instruments réputés plus « tendres » et élégants. Les partisans d’un Debussy plus impressionniste qu’anguleux adoreront le choix. Les avantages de cette parution n’en restent pas moins multiples : le programme parfait, la qualité sonore (un peu distante et nimbée tout de même) et un opportunisme de bon aloi, car la concurrence en disque isolé date. Ceux qui cherchent un produit physique seront à la peine pour trouver Austbö-Helffer (HM), le Duo Crommelynck (Claves) ou Chaplin-Cassard (Decca France). Belle initiative éditoriale pour un très agréable disque dénué de renversants frémissements musicaux.

Debussy ★★★ 1/2 ​Classique Duos pour piano, Louis Lortie et Hélène Mercier, Chandos CHAN 20228