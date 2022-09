Québec autour d’un carré d’as classique

Grande et tumultueuse saison pour l’Orchestre symphonique de Québec, qui va se fixer sur son futur directeur musical et qui ne peut plus compter sur Bramwell Tovey, décédé en plein mandat de chef intérimaire, pour garder le fort en attendant cette décision.

La nature des chefs qui viendront diriger l’orchestre pourrait laisser à penser que le processus de sélection se poursuit. Ainsi, c’est Xian Zhang qui ouvrira la saison le 21 septembre. L’ancienne protégée de Lorin Maazel avait séduit l’OSM, qui l’a invitée à deux reprises.

Parité parfaite

Il ne faut toutefois pas se fier aux apparences. Le processus en est à sa phase finale : selon les informations obtenues par Le Devoir, c’est un « carré d’as », c’est-à-dire quatre chefs, deux femmes, deux hommes, qui se mesure en finale.

Les choses sérieuses débuteront le 5 octobre avec un concert hors série, taillé sur mesure pour la Finlandaise de 28 ans Emilia Hoving, qui n’a fait ses débuts à Québec qu’il y a quelques mois. Elle dirigera Amanda Forsyth dans le Concerto pour violoncelle de Schumann. Les oeuvres symphoniques seront la Symphonie en ré de Franck et Ciel d’hiver de Saariaho.

Seul Canadien de cette phase finale, Jordan de Souza, 34 ans, reviendra le 20 novembre pour L’oiseau de feu de Stravinski, le Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, Ringelspiel de Sokolovic et la Symphonie espagnole de Lalo avec Kerson Leong en soliste.

Les deux autres chefs seront vus début 2023. Il s’agit de Clemens Schuldt (40 ans) qui, le 18 janvier, dirigera Camille Thomas dans le Concerto pour violoncelle d’Elgar et qui a choisi la 8e Symphonie de Dvorák, et de la Finlandaise Anu Tali (50 ans), qui reviendra le 1er mars avec en soliste Pacho Flores.

Gros succès public d’automne en vue pour l’OSQ : Carmina Burana, les 2 et 3 novembre, confié à Jean-Marie Zeitouni.

Un nouveau disque

Pour Les Violons du Roy, le grand concert d’ouverture avec le tandem magique Marie-Nicole Lemieux et Philippe Jaroussky aura lieu le lendemain du début de saison de l’OSQ, le 22 septembre. Jonathan Cohen dirigera ce programme consacré à Händel et a ajouté un concert la semaine suivante, avec les Concertos nos 20 et 23 de Mozart en compagnie de Charles Richard-Hamelin. Il s’agira aussi d’un enregistrement discographique qui s’inscrira dans la continuation d’un premier volume paru chez Analekta. Ils laisseront le Palais Montcalm, le lendemain, 29 septembre, à Hervé Niquet, qui dirigera Clavecin en concert pour un concert exceptionnel consacré à Charpentier. Le Palais accueillera aussi Jordi Savall le 6 novembre à 15 h.

Québec et Les Violons du Roy retrouveront aussi Maurice Steger. Le grand flûtiste jouera et dirigera en octobre Albinoni Vivaldi, Locatelli, Hozokawa et Marcello. Jonathan Cohen reviendra ensuite en novembre pour le Stabat Mater de Pergolese, mettant en vedette Carolyn Sampson et Tim Mead, avant les Variations Goldberg, dont l’arrangement de Bernard Labadie sera dirigé par Nicolas Ellis. Bernard Labadie, justement, sera à la tête de la Chapelle de Québec et des Violons pour un programme Bach les 7 et 8 décembre.

À l’Opéra de Québec, le spectacle automnal sera Don Pasquale de Donizetti, qui du 22 au 29 octobre marquera les débuts au Québec de l’excellent chef lyrique Laurent Campellone. Hélène Guilmette sera Norina, Hugo Laporte, Malatesta, Patrick Kabongo, Ernesto, tandis qu’Olivier Déjean endossera le rôle-titre.

Quant au Club musical, deux événements automnaux s’inscrivent dans sa merveilleuse saison 2022-2023 : un concert du Quatuor Emerson le 3 octobre et un récital du grand pianiste Sergeï Babayan le 12 novembre à 15 h.

