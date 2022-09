Verdi et les parfums d’Espagne

Il Trovatore (Le trouvère) de Verdi, qui prend l’affiche de l’Opéra de Montréal samedi, reste un opéra assez rare et périlleux, car très exigeant et donc difficile à distribuer. La phrase de Toscanini — « Donnez-moi les quatre plus belles voix du monde » — définissant le secret de sa réussite est restée aussi célèbre qu’intimidante. Voilà un défi que Le trouvère a en commun avec le Requiem que Verdi composera plus tard : l’alignement parfait de quatre astres vocaux est créateur de magie. Mais c’est une chose aussi miraculeuse que rarissime.

En lice, une soprano dans le rôle de la noble Leonora, une mezzo profonde et ample dans celui de la bohémienne Azucena, un ténor puissant et lumineux incarnant le trouvère Manrico et un ample baryton pour le rôle du comte di Luna.

Une intrigue tordue

L’histoire du Trouvère est si compliquée avec ses méandres que Karajan lui-même avouait n’y rien comprendre et que Piotr Kaminski, dans son ouvrage 1001 opéras, la qualifie d’« incompréhensible charabia ».

Essayons de la résumer. Dans Le trouvère, il y a deux hommes (Luna et Manrico) qui se détestent et qui convoitent tous deux une belle femme (Leonora). Il y a aussi une gitane, Azucena. Luna est un comte ; Manrico, un chanteur (ou trouvère), fils de la gitane. Mais cette filiation n’est qu’un leurre, car Luna et Manrico sont en réalité frères. Ils ne le sauront pas avant la fin de l’opéra.

En effet, jadis, afin de venger sa mère, condamnée par le père de Lunapour un crime qu’elle n’avait pas commis, Azucena a enlevé l’un de ses deux fils. Elle a allumé un bûcher pour le brûler, mais au lieu de l’y jeter, elle y a précipité son propre enfant ! Azucena s’est retrouvée avec un enfant sur les bras ; non plus le sien, mais celui qu’elle avait enlevé et qu’elle a finalement élevé, Manrico.

Après moult péripéties, duels et empoisonnements, les deux vrais amoureux, Manrico et Leonora, meurent, comme dans tout bon opéra romantique qui se respecte. Mais Azucena accomplit ainsi son ancestrale vengeance puisqu’en tuant Manrico, Luna tue en réalité son frère.

Ce scénario tordu est heureusement prétexte à du chant glorieux et à une enfilade d’airs et d’ensembles composés par Verdi dans une sorte d’état de grâce.

Autre perspective

Située en Aragon, en plein coeur de l’Espagne de la Renaissance (1409), cette intrigue est un maillon de ce que l’on pourrait appeler les « drames espagnols » de Verdi. Cette série amorcée par Ernani (1844), opéra se déroulant en Aragon en 1519, se poursuivra avec La forza del destino (1861), partagé entre l’Espagne et l’Italie au XVIIIe siècle, et, bien sûr, Don Carlos (1867), où se côtoient, en 1559, Philippe II, roi d’Espagne, Carlos, infant d’Espagne, Élisabeth de Valois, future reine d’Espagne, et d’autres protagonistes dans le cadre de la signature d’accords de paix entre la France et l’Espagne.

Considérons alors Il Trovatore, plutôt que comme un « charabia », comme le croisement chez Verdi du bouillonnement dramatique de Victor Hugo (Ernani, Rigoletto !) et de la fascination espagnole. On donnera alors raison à Damien Colas lorsqu’il écrit : « Le conflit cornélien cède le pas à une histoire de vengeance entre deux clans ennemis, celui du comte de Luna et celui d’Azucena. Les subtils dilemmes psychologiques propres à la tragédie française font place à une intrigue à la fois plus simple et plus violente, où le goût baroque espagnol resurgit en plein modèle dramatique hugolien. »

Créé à Rome en 1853, deux ans après Rigoletto et deux mois avant La Traviata, Il Trovatore forme, avec ces deux ouvrages, la « trilogie » de Verdi. Le compositeur de 40 ans est alors au sommet de son inspiration. Il devra attendre près de vingt ans (Aida, en 1871) pour renouer avec un tel succès populaire.

Ce succès n’est pas qu’italien. Il Trovatore est présenté à New York dès 1855 et à Montréal en 1858, en anglais, par une troupe en tournée. Comme le montre, de manière générale, le disque du ténor Benjamin Bernheim Boulevard des Italiens, il existe des versions françaises d’opéras italiens créées ou supervisées par les compositeurs.

Il Trovatore ne fait pas exception puisque Le trouvère, adapté pour Paris sur un livret traduit et réécrit par Émilien Pacini, fut donné à Bruxelles en mai 1856 puis créé à la salle Le Peletier le 12 janvier 1857. Il a été remonté, non pas en France, au Québec ou dans quelque autre pays francophone, mais à Martina Franca en 1998, à Sarasota en 2002 et à Parme en 2018.

À Montréal, Il Trovatore a été présenté par la troupe du Met au Forum en 1957, par La Scala de Milan à Expo 67 et à l’Opéra de Montréal en 1982, en 1998 et en 2012.

Le millésime 2022 se distingue par la présence de deux Québécois aux carrières internationales flamboyantes : Marie-Nicole Lemieux en Azucena, rôle qui lui valut une percée notable en Europe lorsqu’elle le chanta à Salzbourg, et Étienne Dupuis en Luna. Leonora sera incarnée par l’épouse de ce dernier, Nicole Car, dont le répertoire habituel est un peu moins dramatique. On attendra avec grand intérêt le ténor Luc Robert, l’ancien pompier de Rouyn-Noranda devenu chanteur d’opéra. C’est évidemment le pari de la distribution. Mais si ce pari-là est gagné, tout peut arriver pour lui.

Il Trovatore À l’Opéra de Montréal, les 10, 13, 15 septembre, 19 h 30. Dimanche 18 septembre, 14 h.