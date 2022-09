Le cancer emporte le pianiste allemand Lars Vogt

Le pianiste allemand Lars Vogt est mort lundi, à trois jours de son 52e anniversaire, des suites d’un cancer. Soliste et pédagogue, il était aussi, en tant que chef d’orchestre, le directeur musical de l’Orchestre de chambre de Paris.

« Lars Vogt était un pianiste allemand… » La notice Wikipédia, promptement mise à jour lundi, fait froid dans le dos tant Lars Vogt avait tenu à rester omniprésent ; tant il n’a jamais baissé les bras s’attaquant même, en mai cette année, pour la première fois à la Sonate Hammerklavier de Beethoven ; tant il parlait avec bravoure de son combat contre le cancer ; tant le monde musical entretenait l’espoir de sa rémission d’un cancer de l’oesophage diagnostiqué en février 2021.

Son dernier disque, les Concertos de Mendelssohn, paru chez Ondine en mars 2022, avait été enregistré en novembre 2021 à la Philharmonie de Paris. Il a livré à Zsolt Bognár, en juillet 2022, une entrevue filmée aujourd’hui testamentaire dans une série intitulée Living the Classical Life. Entendre sa joie de pouvoir appuyer sur le mot living d’entrée de jeu revêt aujourd’hui un relief très particulier, de même que l’une de ses phrases chocs : « Je préfère être en vie que de jouer du piano. »

Une carrière calme et solide

Né en 1970 à Düren, en Allemagne, Vogt a été formé à Hanovre, un centre pédagogique très reconnu. Son 2e prix au Concours de piano de Leeds, en 1990, lance sa carrière, d’autant qu’EMI publie les Concertos de Grieg et Schumann puis les Concertos nos 1et 2 de Beethoven sous la direction de son chef vedette, Simon Rattle. Vogt n’est pas catalogué parmi les démiurges du clavier, mais d’emblée parmi les « intellos » qui vont se mesurer à Beethoven, Brahms, Bach, Mozart et Schubert.

Mais Vogt était de ces artistes qui dégagent une force minérale discrète plus qu’une aura exaltante, un peu comme son compatriote violoniste Frank-Peter Zimmermann. Il était donc plus respecté de ses pairs qu’il ne faisait spontanément courir les foules ou vendre des disques. C’est ainsi qu’après EMI, il alla creuser son sillon sur l’étiquette finlandaise Ondine, du directeur artistique Reijo Kiilunen. Ce tandem a su construire le legs qui assure aujourd’hui la légende de cet artiste sous-estimé devenu météorite. Ondine a documenté dans Brahms et Dvorak le trio qu’il formait avec ses amis Christian et Anja Tetzlaff. Avec le seul Christian Tetzlaff, Vogt a réalisé des disques majeurs de sonates : Mozart, Brahms, Beethoven et la version de référence des Sonates pour violon et piano de Schumann. Ondine lui a donné une intégrale des Concertos de Beethoven, de Mendelssohn et de Brahms dirigés du piano. « Cela demande beaucoup d’autonomie et de confiance de la part de l’orchestre. Qui dicte les accélérations et le rubato ? Ce n’est pas toujours le piano », nous disait-il alors.

En solo, les Variations Goldberg de Bach, des sonates de Mozart, des sonates de Schubert s’effacent une fois encore devant le plus lapidaire, la minéralité : un disque Leoš Janáček à écouter dans le noir en pensant à son départ.

Lui qui, dans la maladie, trouvait refuge dans Brahms et ses « regards sur l’enfance » déclarait en mai 2021 au magazine Van : « En pensant concrètement à la mort et à ce que je ressentirais si je devais vraiment dire adieu, j’ai acquis une foi naïve, presque enfantine : j’espère que, de l’autre côté, les personnes que j’ai tant aimées et qui ne sont plus là m’accueilleront. »

Au Québec, l’homme qui était père de trois enfants fut un invité d’honneur du Festival de Lanaudière 2014, soliste des Concertos pour piano de la série Brahms de Paavo Järvi et la Deutsche Kammerphilharmonie. Il était accompagné de sa conjointe, Anna Reszniak, ancienne violon solo de l’Orchestre de Nuremberg alors sous la direction d’Alexander Shelley.