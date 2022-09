L’heure des choix au FME

Un festivalier gâté vit dans le dilemme, comme le prouvait l’affiche du samedi soir au Festival de musique émergente (FME) d’Abitibi-Témiscamingue. Trois choix déchirants s’offraient à nous : les explosives Hôtesses d’Hilaire sur la scène de la Guinguette chez Edmund, Les Louanges au Petit Théâtre, ou encore les invités internationaux Animal Collective sur la grande scène du site principal. Déchirant, qu’on vous dit !

Quelque part dans la nuit de vendredi à samedi, Rouyn-Noranda a changé de saison. La météo quasi caniculaire a laissé place à d’intenses averses s’accompagnant d’une chute de 50 degrés Celsius – température ressentie, pour vrai de vrai, sous nos chandails et notre tuque. Au moins, la pluie a cessé de tomber en début d’après-midi, nous laissant avec les nuages et le froid pour apprécier le concert d’Animal Collective, devant quelques milliers de spectateurs, pas plus.

Ce fut notre choix de la soirée, et nous vivrons avec. Le quatuor américain (Avey Tare, Panda Bear, Geologist et Deakin), hérauts de la pop expérimentale, constituait un choix audacieux pour une tête d’affiche de samedi soir dans un festival bâti sur le rock solide, mais qui, au fil des ans et des tendances, s’est ouvert à d’autres styles appréciés, dont le hip-hop. Mais de la chanson pop psychédélique d’avant-garde ? Le site était moins bondé que la veille pour LOUD, Koriass et Sarahmée, mais le public était intéressé et curieux, à défaut d’avoir été totalement emporté par l’agréable, mais un brin sage, performance.

Animal Collective a offert un tour de chant presque sans pause, chacune des chansons pigées dans son riche répertoire – Time Skiffs, son onzième album studio, est paru en février dernier – se fondant entre elles dans une succession de chaleureuses harmonies vocales, d’impressionnistes orchestrations de synthétiseurs et de rythmes mouvants. Le groupe n’a même pas cherché à servir les plus connues de son répertoire, pigeant un peu partout, avec au moins une incontournable de son incontournable Merriweather Post Pavillion, album culte paru en 2009. En mi-parcours, le groupe a pris du tonus, agrémentant sa psyché-pop en dentelle d’un rythme plus charnu, mais la foule dodelinait de la tête plus qu’elle ne dansait.

Toute autre ambiance au Petit Théâtre pour Les Louanges, Lydia Képinski et Fernie : la soirée était festive, dès Fernie, qui a profité du pouvoir d’attraction des deux autres pour offrir sa chanson R&B à une salle pleine, les festivaliers ayant eu la sagesse d’arriver tôt pour s’assurer de ne pas se faire refouler à l’entrée. Accompagné d’un batteur et d’un bassiste (et de pistes musicales déclenchées à l’ordinateur), l’auteur-compositeur-interprète montréalais a séduit l’auditoire avec ses chansons d’amour tantôt poignantes, souvent désinvoltes. Il a interprété plusieurs chansons inédites d’un album à paraître dans quelques mois, auquel a collaboré Patrick Watson : c’est à surveiller.

Képinski a fait grimper la température de quelques degrés avec ses quatre musiciens, livrant avec aplomb les chansons de son excellent album Depuis, paru en avril dernier. Elle aussi avait le feu au ventre, et le public le lui rendait bien : concert en crescendo d’intensité jusqu’à faire danser la foule au complet sur des rythmiques passant de la pop à l’électro au house. Elle a laissé entre les mains de Les Louanges une foule galvanisée.

L’après-midi fut partagé entre la pop instrumentale rétro de Ping Pong Go et la chanson country-pop arrache-coeur de l’Américaine Bria, une interprète à la voix grave, craquelée et envoûtante qui nous rappelle autant la douceur résignée des Cowboy Junkies que le drame existentiel de Siouxie & The Banshees, un amalgame qu’on n’entend pas souvent et qui lui allait comme un gant.

Et entre les deux, une voix qu’il nous fallait écouter, celle de Matiu, trop à l’étroit à 17 h au café bistro l’Abstracto, qui accueille les 5 à 7 du FME depuis 20 ans. L’auteur-compositeur-interprète de Maliotenam – ses musiciens avaient roulé 17 heures pour atteindre Rouyn-Noranda depuis Sept-Îles !- offrait pour la première fois les chansons de son album Tipatshimushtunan (« Racontez-nous » en innu) paru la semaine dernière. Nous retrouvions ce bonhomme si sympathique, amoureux de folk, de rock, de country, de sa mère et de sa jeune fille, de tout ce qu’il nous chante, en somme, sur ce bel album réalisé par Louis-Jean Cormier. Il nous chante aussi des choses difficiles à entendre, pour la première fois : deux ans de pandémie et de prise de conscience collective sur nos relations avec les Premières Nations ont fait réfléchir le musicien, dont la voix rocailleuse sert maintenant aussi à exprimer des sentiments écorchés, aussi nécessaires pour nous à écouter que pour lui à dire. Puissant album, superbe concert.

Ce fut donc un samedi bien garni dont nous avons profité sans toutefois pouvoir chasser de notre esprit le concert, livré la nuit précédente, de notre nouveau groupe préféré : Gargäntua.

Il était 1 h du matin quand, dans les tréfonds du Petit Théâtre, deux sinistres musiciens portant la soutane noire et maquillés comme les membres d’un groupe de black metal sont montés sur la petite scène, l’un opérant divers synthétiseurs et boîtes à rythmes, l’autre agrippant un micro. Ça s’annonçait comme une messe noire techno hardcore, et c’est la première impression que voulait nous laisser le duo français, qui chante en français.

À la deuxième chanson, un réquisitoire contre la consommation d’alcool, on se demande s’ils ne seraient pas en train de nous tirer la langue, là, avec leur ton moraliste et leurs rythmiques brutales, mais dansantes. La troisième chanson évoque la dérive d’une jeunesse sans espoir comme ils semblent l’avoir vécue, « dans le Walkman, le dernier Lavillier », avec un refrain se réjouissant qu’au moins, « on a les lieux associatifs / Les lieux associatifs pour les jeunes ! », et là tout le monde craque : ces gars-là sont de fameux rigolards, avec leurs accessoires de scènes simples et efficaces et leurs airs de pince-sans-rire. Tout au second degré, à fond la caisse avec le techno limite gabber, des textes gavés de sarcasme et d’absurdité. C’était grandiose – le groupe se produit encore ce dimanche soir, à la Société des arts technologiques, pendant le festival MEG.

Philippe Renaud est l'invité du Festival de musique émergente d’Abitibi-Témiscamingue.