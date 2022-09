«The Forever Story», JID

e rappeur JID aura mis quatre ans avant d’offrir un nouvel album, son troisième, mais l’attente en valait la peine. The Forever Story est épatant, et essoufflant, le MC s’illustrant au micro avec agilité et souplesse, en digne héritier de l’inventivité de la scène rap d’Atlanta — on comparera sa prosodie et son ton, très diversifiés, à ceux d’André 3000 d’Outkast. Soit dit en passant, ses origines, tout comme sa famille (ses collègues d’EarthGang, avec qui il forme le collectif Spillage Village, collaborent à la formidable Can’t Punk Me, coécrite avec Kaytranada, sont au coeur du récit qu’il propose sur The Forever Story, présenté comme la suite logique du précédent album (The Never Story), alors qu’il pourrait en être son prélude. Sur des productions empruntant beaucoup au soul et au R&B rétro, même lorsque les rythmiques se collent aux tendances de l’heure dans le rap, JID affiche tantôt sa désinvolture, tantôt son militantisme, avec beaucoup d’esprit. 21 Savage, Lil Durk, Yassin Bey, Ravyn Lenae et Lil Wayne (entre autres) collaborent à l’album, sansjamais voler la vedette.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

The Forever Story ★★★★ ​Hip-hop JID,Interscope