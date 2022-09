«Tipatshimushtunan», Matiu

Rock

« Ils m’ont coupé les cheveux / Montré la volonté de Dieu / C’est qui l’sauvage entre nous deux / Viens donc me le dire dans le blanc des yeux », extirpe Matiu du fond de la gorge, en innu, dans la chanson-titre de ce deuxième album. Pas sa gorge à lui : celle de son grand-père. Celles des pensionnés de force. Quatre ans après Petikat, le ton a radicalement changé. La résignation a vécu, le temps est à l’affirmation. « Me semble que ça fait longtemps / Que j’ai pas hurlé au grand vent », lance Matiu (Matthew Vachon) dans une sarabande furieuse à la Cowboys Fringants. Dans Mom, si la noirceur est encore noire, l’amour l’emporte et le soutien pour la mère est empreint d’une tendresse qui adoucit la rugosité du quotidien. La réalisation, les arrangements, le mixage et les formidables guitares de Louis-Jean Cormier, de Sept-Îles, ont fourni à Matiu le véhicule « à quatre flasheurs » qui fait tout le tour des émotions, libérées enfin. Oui, on a avancé. Même qu’on roule ensemble.



Tipatshimush-tunan ★★★★ ​Chanson rock Matiu,