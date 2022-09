«Stellar Drifting», George FitzGerald

À ses débuts il y a une vingtaine d’années, le compositeur George FitzGerald faisait partie des plus excitantes têtes chercheuses de la scène électronique underground anglaise. Stellar Drifting, son troisième album, tend à démontrer que le musicien a perdu de cette curiosité qui l’animait à l’époque de ses parutions chez Hotflush et Aus. Ce disque sent le réchauffé dans ses grooves house saccadés prévisibles, ses arpèges de synthés à numéros, ses mélodies agréables, mais si lisses qu’on les oublie illico. Les invités ne font pas non plus une grande impression, pas même Panda Bear (Animal Collective) sur Passed Tense, et encore moins London Grammar sur la ballade The Last Transmission en fin d’album, qu’on dirait plagiée sur le succès Teardrop de Massive Attack. Malgré tout ça, FitzGerald sait comment nous prendre par les sentiments en offrant des perles comme Setting Sun, Rainbowsand Dreams et la frénétique Ultraviolet. Il sera en concert au Studio TD le 10 décembre.

Stellar Drifting ​Électronique George FitzGerald, Domino