«La Passione», Haydn, Mozart et Beethoven

Le titre, qui reprend celui de la Symphonie no 49 de Haydn au coeur du programme, unit par ailleurs ce qu’on pourrait appeler des « scènes vocales » : la Scène de Bérénice et Solo e pensoso, de Haydn, « Non più. Tutto ascoltai… Non temer, amato bene », K. 490 (ne pas confondre avec K. 505qui aboutit aux mêmes paroles) et « Ma tu tremi, o mio tesoro », puis le Ah ! perfido de Beethoven. Le substrat majeur du CD n’est donc pas orchestral, mais vocal. Il s’agit, au fond, d’un très intelligent récital « classique » de la soprano allemande Christina Landshamer qui méritait largement cette vitrine de choix. Âgée de 45 ans, Landshamer a donc 10 ans de moins que Dorothea Röschmann, artiste dont l’aura est plus grande, même si le chant de sa cadette nous touche nettement plus. Le sujet de débat sera ici le choix de Landshamer (voix mozartienne) de s’aventurer jusqu’au Ah ! perfido, si l’on considère que cet air de Beethoven sied idéalement au profil de chanteuses incarnant Leonore dans Fidelio. Akamus déploie partout une admirable palette de nuances.

La Passione ★★★★ ​Classique Christina Landshamer, Akamus, Bernard Forck, Pentatone PTC 5186 987