«Chansons inutiles», Karlof Galovsky

Au dernier CinéBazar de Médiafilm, il y avait un type étrangement familier, plongé dans le bac des bandes sonores. « C’est lui, Karlof… » a chuchoté le collègue Philippe Renaud. Le Karlof du Karlof Orchestra ? « Oui oui. » Karlof Galovsky, le légendaire cannabisman ostracisé pour cause de clip embrumé ? Le psychédélique chansonnier lui-même. Disparu du radar depuis 2006. Rodant sur les plateaux de cinéma, disait-on. C’était en juin : presque au même moment paraissait L’amour, premier extrait d’un nouvel album dudit, annoncé pour la fin de l’été. C’était vrai. Voici Chansons inutiles, réalisé par Éric Goulet, disque libre et fou, rigoureusement facultatif. Où Karlof nous explique en quoi Bo Diddley c’t’un Québécois, où il offre en blues lancinant comment il a pris ses distances avec le showbiz (J’vas être en retard au cinq à sept), entre autres portraits criants de vérité décalée. « On se dénature dedans nos murs », chante le revenant non repenti, avec son plus bel « air de boeuf ». Gare à Karlof, il mord encore.



Chansons inutiles ★★★ 1/2 Chanson rock Karlof Galovsky, L-Abe