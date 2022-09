«Let’s Turn it Into Sound», Kaitlyn Aurelia Smith

En plus de son oeuvre solo, la prolifique compositrice américaine Kaitlyn Aurelia Smith compte plusieurs projets collaboratifs, notamment avec l’icône du synthétiseur modulaire Suzanne Ciani et, plus récemment, avec le compositeur Emile Mosseri, les deux ayant offert l’an dernier un soyeux album de chansons pop et instrumentales. On dirait que l’expérience a laissé sa trace sur Let’s Turn It Into Sound, tant celui-ci pourrait être qualifié d’album pop, en comparaison avec l’ensemble de l’oeuvre de la musicienne, plus proche de l’avant-garde et de l’ambient. Les riches sonorités des synthés — dont le Buchla, son instrument fétiche — sont toujours au coeur de sa création, mais cette fois au service de pimpantes, et parfois même dansantes (une première !), compositions, surtout sur la première moitié de l’album, qui révèle clairement le côté espiègle de sa personnalité musicale. La seconde moitié est plus douillette, mais surtout invitante, accessible, dans les nuages de synthés de Pivot Signal et la surprenante tournure pop que prend Unbraid: The Merge.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Let’s Turn It Into Sound ★★★ 1/2 ​Expérimental Kaitlyn Aurelia Smith, Ghostly International