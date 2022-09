«Hold Me Closer», Britney Spears et Elton John

Une semaine que ça ne nous sort plus de la tête. « Hold me closer, tiny dancer… » Bien sûr que c’est l’effet Almost Famous (le film de Cameron Crowe) et l’épisode du Soviétique amoureux de Bailey Quarters dans l’émission de télé WKRP in Cincinnati. Chaque fois que l’on se sert de la chanson Tiny Dancer, depuis sa création en 1971, nous sommes saisis par la jugulaire. Le besoin d’être étreint n’a-t-il jamais été mieux exprimé ? Elton John, touché par le combat de Britney Spears pour exister sans tutelle, a trouvé ce moyen pour lui signifier, à elle d’abord, et à nous ensuite, qu’une main peut être tendue entre meurtris de la célébrité. Lover Tiny Dancer à une chanson pop dansante est en cela un geste inspiré, qui rappelle la version Lady Di de Candle in the Wind. Il en fait trop, l’Elton : les mots nouveaux se perdent dans la surcharge de sons et d’effets, mais l’évocation des « drunken nights in dark hotels » parvient à émerger dans la grande vague du sentiment submergeant. Et ça colle au coeur.



Hold Me Closer ★★★ Pop Britney Spears et Elton John, EMI/Universal