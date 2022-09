Feist abandonne la tournée d’Arcade Fire

Feist largue le groupe Arcade Fire en tant que première partie de leur spectacle. L’artiste devait jouer avant le groupe montréalais lors de la portion européenne de leur tournée mondiale, mais a changé d’avis à cause des allégations d’inconduites sexuelles qui pèsent maintenant contre le chanteur, Win Butler.

« Rester sur la tournée mondiale symbolise que je défends ou que j’ignore le tort causé par Win Butler [le chanteur d’Arcade Fire] et quitter impliquerait que je sois juge et jury. […] Je ne peux résoudre cela en quittant, et je ne peux résoudre cela en restant. Mais, je ne peux pas continuer », a-t-elle expliqué dans une publication en ligne.

Quatre personnes ont affirmé avoir subi du harcèlement et des contacts sexuels non désirés de la part du chanteur d’Arcade Fire, dans un article publié dans le magazine Pitchfork il y a quelques jours. Win Butler a nié ces allégations en soutenant que les relations avec ses présumées victimes étaient consentantes.

Arcade Fire a débuté le 30 août dernier une tournée mondiale autour de leur dernier album We. Le groupe a prévu traverser l’Europe avant de rejoindre l’Amérique du Nord vers la fin du mois d’octobre. Ils doivent s’arrêter au Centre Bell, à Montréal, le 3 décembre.

Plusieurs stations de radio ont déjà retiré temporairement les chansons du groupe canadien de leurs ondes dans les derniers jours.

Plus de détails suivront.